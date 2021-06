Bizarný príbeh z Floridy: Muž si pri potápaní najprv nevšimol, že ho do hlavy pohryzol obrovský aligátor

Bizarné príbehy mužov z americkej Floridy nie sú ničím nezvyčajným, vďaka čomu vzniklo aj populárne meme “Florida man”. Stačí do Googla zadať toto slovné spojenie a nájdete obrovské množstvo bizarných príbehov. Tento dnešný však predsa len vyniká medzi ostatnými.

Jeffrey Heim z Floridy má netradičnú záľubu v hľadaní vzácnych žraločích zubov, čo sa mu skoro stalo osudným. Informuje portál CNN. Počas posledného potápania v rieke Myakka River ho totiž do hlavy pohryzol aligátor, čo si paradoxne najprv ani neuvedomil.

Bál sa, že umrie

25-ročný muž z Tampy si pred potopením skontroloval okolie a žiadneho aligátora nezbadal. Bez obáv sa tak rozhodol potopiť. Po chvíli ale zažil niečo nezvyčajné. “Cítil som, že to bolo veľmi ťažké a pohybovalo sa to rýchlo,” povedal. Najprv si vraj myslel, že bol zasiahnutý vrtuľou z člna. To, že ho do hlavy pohryzol aligátor, si uvedomil až keď sa mu pozrel priamo do očí. Našťastie sa mu podarilo vyplávať z vody.

To, že Jeffrey prežil sa dá považovať za zázrak. Dokonca to nevyzerá ani na žiadne trvalé následky, keď z nemocnice odišiel len s 34 stehmi a obviazanou hlavou. Priznal sa, že krátko po uhryznutí sa cítil veľmi unavene a obával sa smrti. Až v nemocnici si uvedomil, že svoje šťastie si už zrejme na celý život vyčerpal.