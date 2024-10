Bizarné umelecké dielo by sa mohlo predať za závratnú sumu 1,5 milióna: Nový majiteľ dostane banán a lepiacu pásku

Pochopiteľne, každý má právo vyjadriť svoje emócie umeleckým dielom, ako jeho srdce ráči. Niektorí umelci ale testujú hranice ľudskej predstavivosti a možno tak trochu aj trpezlivosti. Umelec, ktorý podobnými kúskami poburuje už niekoľko rokov, sa opäť chystá predať banán prelepený lepiacou páskou. Toto umelecké dielo bude stáť nového majiteľa pravdepodobne nemalú sumu.

Ako informuje CNN, umelec Maurizio Cattelan už v roku 2019 predával umelecké dielo s názvom „Comedian“ za 120 000 dolárov (vyše 110 000 eur). To by nebolo až také zvláštne, umenie je predsa neraz drahé. Cattelan ale za takúto sumu predal obyčajný banán prilepený sivou lepiacou páskou k stene. Tento počin vyvolal búrlivé reakcie a zdá sa, že umelec zatúžil po pozornosti opäť.

Aukčný dom Sotheby´s totiž tvrdí, že do aukcie putuje ďalšie z edície troch podobných diel. Odhaduje sa, že suma sa tentoraz vyšplhá ešte vyššie, a to na 1 až 1,5 milióna dolárov (takmer 925 000 až 1,4 milióna eur). Víťaz dražby dostane za svoje peniaze kotúč lepiacej pásky a jeden banán, a k tomu certifikát pravosti a oficiálne pokyny na inštaláciu diela.

The world’s most notorious banana. Maurizio Cattelan’s iconoclastic ‘Comedian’ will make its auction debut at Sotheby’s in November, with a $1-1.5 million estimate.

First unveiled at Art Basel Miami Beach in 2019, the piece has earned its place alongside the most radical… pic.twitter.com/TBBvJjRpqe

— Sotheby’s (@Sothebys) October 24, 2024