Tvrdí, že nestihol raňajky a bol hladný. Muž zjedol umelecké dielo v hodnote 120 000 dolárov

Považovali by ste banán prilepený na stenu lepiacou páskou za umenie? Aj keď je to naozaj netradičné, juhokórejské múzeum ho predsa len takto vystavuje. A jeden z návštevníkov sa rozhodol, že si na ňom pochutí napriek tomu, že jeho hodnota údajne presahuje 120 000 dolárov.

Vraj nestihol raňajky

Ako informuje web All That Is Interesting, juhokórejský študent umenia Noh Huyn-soo bol práve na návšteve múzea v Soule, keď natrafil na exponát s názvom „Comedian“, ktorý v ňom vyvolal očividne neovládateľný hlad. Umeleckým dielom bol banán prilepený na stenu lepiacou páskou. Noh ho odlepil, zjedol a prázdnu šupku prilepil späť. Údajne to urobil preto, lebo nestihol raňajky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Seung Hwan, Han (@shwan.han)

Múzeum sa rozhodlo, že hladného návštevníka nepotrestá a banánovú šupku nahradilo čerstvým banánom. Nechystá sa podať žalobu, ani žiadať náhradu škody. Údajne musí ovocie tak či onak obmieňať každé dva až tri dni.

Hovorca múzea sa podľa CNN vyjadril, že o incidente bol informovaný aj umelec Maurizio Catellan, ktorý je autorom diela, no nijak na to nereagoval. Navyše, toto nie je prvý prípad, kedy sa návštevník pustil do exponátu. K podobnej udalosti došlo aj v roku 2019 počas výstavy v Miami, kedy jeden z návštevníkov zjedol ovocie pred zrakmi šokovaných prizerajúcich sa. Catellan ale tvrdí, že s tým nemá žiaden problém.

Predáva sa za závratné sumy

Niet sa čo čudovať, umenie v podobe banánu na stene je satirické a Catellan si takýmto spôsobom uťahuje z absurdít vo sfére popkultúry. Medzi jeho umelecké diela patrí aj toaleta vyrobená z 18-karátového zlata v hodnote 6 miliónov dolárov s názvom „Amerika“. Vyrobil však aj sochu znázorňujúcu vztýčený prostredník, ktorú umiestnil pred milánsku burzu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kim Dong-Hyun (@east.darklight)

Catellan vo svojom umení využíva každodenné objekty ako nástroj na vyvolanie potešenia, ale aj kritiky. Mimochodom, denník Korea Herald napísal, že aj akt zjedenia umeleckého diela (banánu), teda poškodenie moderného umenia, môže byť považovaný za umenie.

Zaujímavé je aj to, že aj takéto umenie vynáša Catellanovi milióny. Predchádzajúce dve kópie diela „Comedian“ sa predali za neuveriteľných 120 000 dolárov a ďalšiu ponúka múzeum za 150 000 dolárov. Samozrejme, mnohí sú z toho pobúrení a pýtajú sa, či je naozaj vhodné v dobe, kedy ľudia po celom svete hladujú, predávať banán prilepený na stene za také sumy. Ľudia otvorene kritizujú aj fakt, že niečo také sa vôbec považuje za umelecké dielo.