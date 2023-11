Bizarné pokračovanie prípadu zakázaných fotografií o láske. Ministerstvo si z toho na Instagrame spravilo srandu

Prípad fotografií, ktoré mal rezort kultúry odmietnuť vystavovať v štátnej inštitúcii, má ešte dohru. O tom, čo sa dialo bezprostredne po prvotných akciách, informovala samotná fotografka Dorota Holubová na sociálnej sieti.

V piatok sme vám priniesli správu o tom, že nová ministerka kultúry, Martina Šimkovičová, mala dať priamy zákaz na výstavu fotografií s názvom Neskrývaná láska. Autorka záberov, Dorota Holubová, prvotne v statuse písala, že prvýkrát cenzurovali jej fotografie, pretože má ísť o LGBTI+ propagandu.

Ministerstvo sa tomu malo vysmiať

Dorota nám do redakcie poslala viacero záberov emailovej komunikácie s múzeom, kde je jasne potvrdené, že verejnoprávna inštitúcia mala záujem o niektoré fotografie zo série Neskrývaná láska. Počas víkendu sa totiž objavili správy, že múzeum odmieta spájanie s podobnými ťahmi, ktoré by jasne ukazovali na nevôľu podporovať, respektíve skôr potláčať a zakazovať šírenie agendy LGBTI+.

Situácia sa ešte viac rozvinula v posledných hodinách. Dorota Holubová cez sociálnu sieť informovala o tom, že najprv zdieľal instagramový profil rezortu kultúry na stories článok o celom prípade, pričom k nemu pripojil len „vysmievajúce“ sa emoji.

„Jediná reakcia MKSR @ministerstvo_kultury.sk po tom, čo sa odmietli vyjadriť médiám, je to že sa vysmievajú a potom si zablokujú oficiálny účet a dajú si ho ako súkromný účet. To už je fakt neuveriteľné, že sa na tom ešte dobre bavia,“ napísala Dorota v nedeľu večer.

Pre interez v pondelok dodala, že po zverejnení stories s emoji bol príspevok čoskoro zmazaný a následne bol profil ministerstva niekoľko hodín neverejný. O vyjadrenie sme v piatok ráno požiadali rezort kultúry aj my, no odpovede sme sa do času publikovania tohto článku nedočkali.