Slováci budú nakupovať v dvoch nových obchodných centrách. Prvé otvoria pod Tatrami už čoskoro, mieria tam tieto značky

Rok 2025 by mohol byť pre maloobchodný segment veľmi plodný. Expanziu na náš trh by mala konečne zrealizovať diskontná Biedronka, no rozširovanie sietí sa bude týkať aj iných predajcov. Tí nachádzajú priestory pre svoje ďalšie predajne často v nových obchodných centrách a retailových parkoch, ktoré na Slovensku zažívajú stabilný rozmach. Ich počet rozšíri aj známy developer.

Konkrétne ide o spoločnosť OPC Holding, ktorá v súčasnosti prevádzkuje naprieč Slovenskom niekoľko obchodných komplexov. V jej portfóliu nájdeme retail parky v Sládkovičove, Skalici, Tornali či vo Veľkých Kapušanoch. Okrem toho tiež developer vybudoval nákupné centrá v Brezne a Banskej Bystrici. Uvedené prevádzky spája názov Point a podľa dostupných správ sa tento koncept bude ďalej na Slovensku rozširovať.

Pod Tatrami už čoskoro, pribudol aj ďalší projekt

Prvá investícia smeruje pod Tatry, konkrétne do Liptovského Mikuláša, kde by sa už čoskoro mal otvoriť nový OC Point. Ako OPC Real Estate avizovalo na svojom webe, otvorenie nákupnej zóny je naplánované na prvú polovicu roka 2025, čo nám potvrdili aj zástupcovia spoločnosti. „Predbežne ide všetko podľa schváleného plánu,“ uviedol pre interez Miroslav Tavel s tým, že projekt v Liptovskom Mikuláši je rozdelený na dve etapy.

Prvá etapa je už dokončená a v rámci nej tu predajňu otvoril reťazec Billa. Druhá etapa by mala byť sprístupnená pre zákazníkov v apríli 2025 a svoje nové prevádzky už pripravujú overené mená. Ako nám zástupca OPC Holding prezradil, okrem predajne Billa tu budú mať obchody dm drogerie, KiK, Sinsay, 1Day, Auto Kelly a lekáreň Vesnala. Pôjde tak o piaty retailový park Point na Slovensku.

Tým však rozširovanie siete nekončí a v blízkej budúcnosti by mohol pribudnúť aj šiesty projekt. Vyplýva to z informácií na Enviroportáli, kde investor predložil zámer na vybudovanie OC Point v Kolárove. V dokumente sa uvádza, že domov by tu mohlo nájsť osem predajní spotrebného tovaru. Predpokladaný začiatok realizácie pripadol na prvý kvartál tohto roka.

„Projekt Point Kolárovo je momentálne vo fáze získania územného rozhodnutia, odovzdali sme dokumentáciu a reagujeme na pripomienky od miestnych úradov,“ povedal pre interez Tavel. Čo sa týka konkrétnych prevádzok, tie zatiaľ špecifikovať nechcel, nakoľko stále prebieha komunikácia a prvé zmluvy by mohli byť podpísané v marci 2025.