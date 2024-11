Biedronka bude súčasťou obchodného domu, mesto kvôli nej mení parkovaciu politiku. Prvé predajne otvorí zrejme budúci rok

Lacný reťazec Biedronka už čoskoro na Slovensku otvorí svoje prvé predajne. Príchod diskontu patriaceho pod skupinu Jerónimo Martins bol pôvodne naplánovaný na koniec tohto roka. Ako sa zdá, stane sa tak až začiatkom toho budúceho. Jeden z prvých obchodov otvorí v Považskej Bystrici.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kým v niektorých tuzemských lokalitách poľský maloobchodný predajca nájomné zmluvy iba rieši, na Považí už podpísal predbežnú zmluvu s majiteľmi Obchodného domu Banco. Vyplýva to z informácií portálu MY Považská, podľa ktorých v spomínaných priestoroch obsadí celé prízemné podlažie. Rozloha priestoru by v tomto prípade mala byť okolo 1 200 metrov štvorcových.

O tom, že sa jedna z prvých predajní bude nachádzať v Považskej Bystrici, sa vie už dlho. Zástupcovia Biedronky to prezradili pred niekoľkými mesiacmi a v súčasnosti usilovne pracujú na rozširovaní siete do ďalších slovenských lokalít. S jej príchodom, pochopiteľne, prichádzajú aj zmeny, ktoré pocítia tiež obyvatelia Považskej Bystrice. OD Banco sa totiž nachádza v úzkom centre mesta.

Vzhľadom na lukratívnu polohu musela samospráva pristúpiť k úprave parkovacej politiky. Tá bude zahŕňať takzvané parkovacie karty a v tejto zóne dokonca časovo obmedzené parkovanie.

„Pol roka sme tam monitorovali parkovanie dronmi. O ôsmej ráno tam zaparkujú autá, ktoré tam stoja celý deň. Väčšinou sú to študenti zo SOU, z priemyslovky alebo zamestnanci obchodných domov. Ak tam neurobíme obrátkový systém, tak obchodné domy budú mať problémy,“ povedal primátor mesta Karol Janas. Z vyjadrení primátora tiež vyplynulo, že to bola jedna z neoficiálnych podmienok poľského reťazca.

Vzhľadom na to, že ani kúpa parkovacej karty neumožní v centre mesta neobmedzené parkovanie, sa objavujú aj názory, podľa ktorých nejde o správne rozhodnutie. „Podnikám tu približne 25 rokov, samozrejme, nič nie je zadarmo, keď treba niečo budovať, tak treba aj zaplatiť, ale toto mi príde cez,“ uviedla jedna z dotknutých osôb.

Predajňa v Považskej Bystrici svoje brány otvorí zrejme až začiatkom budúceho roka. Spolumajiteľ Obchodného domu Banco povedal, že priestory si Biedronka prebrala približne pred dvoma týždňami a po ich úprave bude ešte potrebná kolaudácia. Ako ďalej uviedol, táto predajňa by mohla byť otvorená ako jedna z prvých na Slovensku.