Veľká sieť predajní s nábytkom ide do konkurzu, známa je aj pre mnohých Slovákov. Odvrátenie krachu vraj bola nemožná misia

Nebolo to tak dávno, čo spoločnosť pod názvom Kika predávala nábytok aj slovenským zákazníkom. Jej cesta sa u nás skončila po lete v roku 2020, kedy jej predajne prebral gigant XXXLutz. Ako sa zdá, ani budúcnosť za našimi hranicami nebude úplne ružová, firma Kika a Leiner totiž ide do konkurzu.

Ako upozornil portál Der Standard, správy o konci nábytkárskej spoločnosti viseli vo vzduchu už celé mesiace. Jedinou otázkou bolo, či sa tak stane ešte pred Vianocami. Skupina, ktorá prevádzkovala predajne pod názvami Kika (11 obchodov) a Leiner (6 obchodov) ide definitívne do konkurzu. Manažment spoločnosti mal podľa viacerých zdrojov takpovediac nesplniteľnú misiu.

Problémy giganta v segmente predaja nábytku nie sú žiadnou novinkou. Firma totiž v krátkom časovom horizonte viackrát menila majiteľov a jej strata bola masívna. Na pohode kompetentným určite nepridal ani fakt, že celé odvetvie v súčasnosti bojuje s rastúcimi nákladmi, zvyšujúcimi sa mzdami, problémami v dodávateľskej sieti, ako aj nižším odbytom. Ako z dostupných informácií vyplýva, Kika a Leiner aktuálne prevádzkujú 17 predajní, v ktorých pracuje až 1 400 ľudí.

Zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom sa krach spoločnosti dotkne samotnej značky, no nedá sa vylúčiť, že z trhu zmizne úplne. Otázne je tiež uplatnenie stoviek pracovníkov. Šéf nákupných združení Garant a Wohnunion Christian Wimmer nevidí budúcnosť tradičného predajcu ružovo, nakoľko sa stále nenašiel nový investor. Na optimizme nepridáva ani súčasný stav stredoeurópskeho trhu. V hre je azda iba vstup veľkého hráča, ktorý by chcel svoju sieť predajní s nábytkom rozšíriť a zároveň by bol schopný konkurovať už takmer monopolnej spoločnosti XXXLutz.

Odborníci v prípade skupiny Kika a Leiner označili za hlavné chyby manažmentu to, že svoje predajne neumiestňovali strategicky do oblastí, kde bol o ne vyšší záujem, ale mali ich nelogicky rozmiestnené po celej krajine. Taktiež spomenuli fakt, že ich neprevádzkovali pod totožnou značkou.