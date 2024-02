Biden opäť obhajoval svoju pamäť: Niekoľko minút potom označil egyptského prezidenta za prezidenta Mexika

Americký prezident Joe Biden sa ohradil proti tvrdeniam, že má problém s pamäťou, a odmietol aj obavy amerických občanov, ktoré sa týkajú jeho veku a schopnosti zastávať prezidentský úrad.

Ako informovala televízia CNN, Biden dal v noci na piatok (SEČ) zvolať do Bieleho domu brífing, aby komentoval správu osobitného vyšetrovateľa Roberta Hura, ktorý v jeho prípade preveroval podozrenie z nenáležitého zaobchádzania s prísne tajnými dokumentmi.

Biden pred novinármi netajil rozhorčenie nad tým, že podľa Hura si nepamätá dátum smrti svojho syna, pričom sa pozastavil aj nad tým, že sa ho na to vyšetrovateľ vôbec opovážil spýtať.

Podľa CNN sa Biden ohradil aj proti Hurovmu vysvetleniu, prečo nebude v kauze obvinený: Hur totiž konštatoval, že porota by mohla prezidenta primárne vnímať ako „starého muža so zlou pamäťou, ktorý to myslí dobre“.

Biden to na brífingu komentoval: „Myslím to dobre. A som starší muž. A viem, čo robím. Bol som prezidentom – postavil som túto krajinu na nohy. Nepotrebujem jeho odporúčanie.“

US President Biden: „As you know, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian aid to get [into Gaza]“. pic.twitter.com/9ibJ54EI7w

