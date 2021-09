Belo vytvoril núdzovú krabičku pre turistov na Ceste hrdinov SNP. Pravidelne dopĺňa zásoby bez nároku na odmenu

Na miesto chaty, ktorá momentálne nie je v prevádzke a odkiaľ by pravdepodobne mnohí turisti odchádzali sklamaní, umiestnil Belo Špišák krabičku s prekvapením. Pravidelne ju dopĺňa a ako nám prezradil, najviac ho tešia práve odkazy od ľudí, ktorí jeho krabičku našli.

Určite to poznáte, keď vám aj zdanlivo úplná maličkosť dokáže spestriť deň. Predstavte si, že sa vydáte na 770 kilometrov dlhú Cestu hrdinov SNP naprieč celým Slovenskom, za deň máte v nohách desiatky nachodených kilometrov, až sa dostanete k miestu, kde by ste si chceli dopriať aspoň krátky odpočinok pred ďalším dobrodružstvom.

V tomto prípade je tým miestom chata Lajoška, ktorá momentálne nie je v prevádzke. Aby SNP-čkari odtiaľto neodchádzali sklamaní, Belo pre nich pripravil prekvapenie, ktoré im prináša pravý „trail magic“.

Núdzová krabička, ktorá môže SNPčkárom padnúť vhod

Ako nám prezradil Belo Špišák, jeho nápad s krabičkou pre SNP-čkarov vznikol z jednoduchého dôvodu. “V okolí Košíc, medzi Jahodnou a Kojšovskou hoľou, je pre SNP-čkarov tradičná zastávka na občerstvenie – chata Lajoška. Chata je ale momentálne v rekonštrukcii, a je preto zatvorená,” prezradil nám.

O tom však množstvo turistov nevie a podľa slov Bela sú potom nepríjemne zaskočení, keď im vypadne táto možnosť doplnenia zásob. “Rozhodol som sa preto urobiť takúto núdzovú krabičku, kde by si mohli doplniť aspoň nejaké drobnosti, kým prídu na chatu Erika pod Kojšovskou hoľou,” hovorí.

Krabičku umiestnil ku studničke Vladenka pod Holým vrchom. Je to však iba jej dočasné miesto a Belo počíta aj s jej dlhodobým fungovaním.

“V budúcnosti ju chcem premiestniť do neďalekého prístrešku, ktorý renovujú dobrovoľníci. Krabička bude na svojom mieste ešte do konca septembra, potom ju stiahnem a znovu ju vynesiem koncom apríla 2022,” priblížil nám svoje plány, ktoré s ňou má.

Delia sa aj o vlastné zásoby

Prvýkrát ju na trasu Cesty SNP odniesol 16. augusta a odvtedy ju dopĺňa pravidelne raz za týždeň, zväčša v stredu. Okrem toho, jeho núdzová krabička ukázala aj súdržnosť ľudí v slovenských horách, ktorí si v prípade nutnosti z krabičky nielen niečo zoberú, ale nemajú ju problém ani doplniť z vlastných zásob. “Teší ma, že okrem mňa dopĺňajú krabičku aj samotní turisti a delia sa tak s ostatnými o veci, ktoré majú nazvyš. Vytvorila sa taká pekná spolupatričnosť,” dodáva.

Pivko, nealko aj slová na povzbudenie

Belo ju naplnil pochutinami, ktoré potešia na dlhej ceste naprieč Slovenskom každého, kto ich potrebuje. “Do krabičky sa zmestia 4 plechovky, tak tam vždy doplním 2x pivko a 2x nealko (radlery). Okrem toho nejaké keksíky, gumené cukríky, oriešky a podobne. Samotní SNP-čkari tam pridali čajové sáčky, krém na opaľovanie, leukoplasty a videl som tam už aj tampón, určite sa zíde nejakej žene,” hovorí s radosťou Belo.

Do vnútra krabičky Belo pridal okrem toho aj svoje povzbudivé slová adresované turistom. Spísal nám ich presné znenie:

„Milý SNP-čkar, toto pohostenie je pre Teba. Ponúkni sa, a ak chceš, tak zanechaj odkaz v zošite a v dobrej nálade pokračuj ďalej. Na svojej ceste buď milý k ľuďom a ohľaduplný k prírode. Užívaj si cestu a v zdraví dôjdi šťastne do svojho cieľa.

P.S.: Občerstvenie sa budem snažiť dopĺňať tak často, ako to len bude možné. Ak chceš, môžeš sem niečo pridať pre druhých aj Ty.

P.P.S: Obaly si, prosím, vezmi so sebou. Najbližší odpadkový kôš je na chate Erika alebo na Jahodnej (podľa toho, ktorým smerom ideš).

B.”

Najviac sa teší na čítanie odkazov

Belov nápad s núdzovou krabičkou si turisti obľúbili a na oplátku mu vracajú milé slová v podobe odkazov. Na otázku, či ho tešia, nám odpovedal, že veľmi.

“Každý týždeň si urobím výšľap zo Zlatej Idky smerom ku krabičke, doplním zásoby a najviac sa teším na čítanie odkazov od tých, ktorí ju využili. Občas sa niekto poďakuje aj na FB stránke Cesty SNP alebo na webovej stránke cestasnp.sk. Všetky zásoby dopĺňam zo svojho a bez nároku na nejakú odmenu, a tie odkazy sú preto pre mňa najväčšia odmena,” opísal Belo.

Krabička pre SNP-čkarov nie je ani zďaleka prvým projektom, pri ktorom spojil svoju vášeň k horám s dobročinnosťou. “Spojenie charity a pohybu v horách je úplne ideálne. Momentálne absolvujem svoj charitatívny projekt Anjel na horách, kde navštevujem najvyššie vrcholy všetkých slovenských pohorí a zároveň predstavujeme životné príbehy ľudí, ktorým pomáha nezisková organizácia Dobrý anjel,” prezrádza o svojom aktuálnom živote nadšený milovník hôr a turistiky.

Zdoláva 58 najvyšších vrcholov všetkých našich pohorí

V rámci tohto projektu sa rozhodol zdolať celkovo až 58 najvyšších vrcholov z každého z 58 slovenských pohorí. Slovenské hory a príroda sú mu teda neuveriteľne blízke. Cestu hrdinov SNP však zatiaľ celú neabsolvoval.

“Pred tromi rokmi som to mal v pláne, no začiatkom júna som si potrhal šľachy v členku a bolo po SNP-čke. Avšak, poznám viacero úsekov tejto cesty veľmi dôverne a raz si ju určite absolvujem. Medzi kamarátmi mám veľa SNP-čkarov, dokonca aj takých, ktorí ju absolvovali viackrát a aj v rekordnom čase, takže k Ceste SNP mám veľmi vrelý vzťah,” prezradil nám Belo.

Diaľkové prechody sú podľa jeho slov náročnou disciplínou, ktorá si okrem fyzickej prípravy vyžaduje aj silnú vôľu.

“Často sa stane, že máte zlý deň a bojujete so svojím telom. Z vlastnej skúsenosti viem, ako vám zdvihne náladu to, keď vám niekto pomôže. Verím, že ak SNP-čkar natrafí na takýto „trail magic“, tak mu to spríjemní deň a poteší ho to,” uzatvára Belo. My mu prajeme, aby jeho krabička na Ceste hrdinov SNP potešila čo najviac turistov.