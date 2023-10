Behajú po slobode, za ich dolapenie ponúkajú milióny: Toto je 10 najhľadanejších zločincov na zozname FBI

Nikdy neviete, kto je ten človek, ktorý práve stojí vedľa vás na autobusovej zastávke. Možno sa daná osoba nachádza v hľadáčiku polície. Možno nemá žiadne svedomie. Toto je 10 v súčasnosti najhľadanejších zločincov, po ktorých pátra FBI.

V článku sa dozviete aj: čím sa previnila v súčasnosti jediná žena na zozname najhľadanejších;

na ktorého zločinca je vypísaná najvyššia odmena;

ktorý zločinec bol doteraz na zozname najhľadanejších najdlhšie;

kto má na svedomí únos a vraždu 5-ročného dievčatka.

Zoznam 10 najhľadanejších zločincov FBI založili v marci v roku 1950. K máju tohto roka bolo na zoznam pridaných 531 zločincov, z toho 494 sa podarilo dolapiť (nie je jasné, čo sa stalo s ostatnými nedolapenými, ktorí už na zozname 10 najhľadanejších nie sú). 163 zločincov skončilo za mrežami vďaka súčinnosti verejnosti. Najdlhšie na zozname pobudol Victor Manuel Gerena, po ktorom polícia pátrala 32 rokov (v rámci ozbrojenej lúpeže mal ukradnúť 7 miliónov dolárov).

Omar Alexander Cardenas

Omar Alexander Cardenas bol na zoznam najhľadanejších ľudí pridaný, lebo je podozrivý zo spoluúčasti na vražde Jabaliho Dumasa, ktorá sa odohrala v auguste v roku 2019 v nákupnom centre v Kalifornii. Podľa webu The Cinemaholic, podozrivého na mieste činu videlo viacero svedkov a polícia ho rýchlo identifikovala.

Do Jabaliho vystrelil deväťkrát, bol práve na ceste z práce. Podľa polície je Cardenas členom gangu. Objavili sa hypotézy, že Cardenas Dumasa zabil, lebo v minulosti bol tiež členom nepriateľského gangu. Dumasova rodina ale tvrdí, že z Jabaliho sa stal rodinne zameraný muž, ktorý sa snažil viesť usporiadaný život. Polícia si myslí, že Cardenas ušiel do Mexika a zamestnal sa ako robotník. Omar je podľa polície nebezpečný a môže byť ozbrojený. Za informácie vedúce k jeho dolapeniu sľubuje FBI odmenu vo výške 250 000 dolárov (v prepočte vyše 235 600 eur).

Yulan Adonay Archaga Carias

Na zozname najhľadanejších zločincov sa ocitol aj Yulan Adonay Archaga Carias. Muž s prezývkou El Porky má byť podľa CBS News lídrom gangu známeho ako MS-13. Je zodpovedný za dovoz veľkého množstva kokaínu do Spojených štátov (má ísť o niekoľko ton) a riadi ďalšie trestné činnosti gangu vrátane prania špinavých peňazí, vrážd, únosov a iných násilných trestných činov.

Zatiaľ čo FBI núka za informácie vedúce k dolapeniu tohto muža odmenu do výšky 100 000 dolárov (niečo vyše 94 000 eur), americká vláda začiatkom tohto roka oznámila, že je ochotná informátorovi ponúknuť odmenu až do výšky 5 000 000 dolárov (4 713 000 eur). Dúfa, že sa nájde člen gangu, ktorý by možno chcel odísť a nemá odvahu, no takáto finančná čiastka ho zláka.

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel

Odmenu vo výške 250 000 dolárov (v prepočte vyše 235 600 eur) núka FBI za informácie vedúce k dolapeniu Bhadreshkumara Chetanbhaia Patela. Podľa webu India Times je ilegálnym imigrantom a na úteku je už od roku 2015. Na zoznam sa dostal po tom, ako údajne zavraždil svoju manželku Palak Patel.

Patel bola dobitá na smrť a dobodaná kuchynským nožom. Jej zúbožené telo našli v predajni, kde dvojica pracovala. K násilnému činu malo dôjsť po hádke. Patel chcel totiž zostať v USA, zatiaľ čo Palak sa chcela vrátiť do Indie. Patel pravdepodobne využil služby obchodníkov s ľuďmi, ušiel zrejme do Kanady alebo do Ekvádoru.

Donald Eugene Fields II.

Rovnakú sumu ako pri Patelovi núka FBI aj za informácie vedúce k dolapeniu Donalda Eugena Fieldsa II. Podľa Fox News manipuloval a fyzicky, emocionálne, psychicky a sexuálne zneužíval niekoľko mladých dievčat. Polícia ho viní aj z obchodovania s deťmi za účelom sexuálneho zneužívania.

Na zoznam 10 najhľadanejších pribudol len pred niekoľkými mesiacmi. Jedna z Fieldsových najmladších obetí mala len 11 rokov a jeho konanie na nej bez pochýb zanechá trvalé traumatizujúce následky. Podľa polície predstavuje sexuálny predátor hrozbu pre ďalšie deti, kým je na slobode.

Ruja Ignatova

Ruja Ignatova je v súčasnosti jedinou ženou na zozname najhľadanejších zločincov. Ako sme informovali v jednom z našich článkov, Ruja je zodpovedná za jeden z najväčších podvodov v dejinách. Je spoluzakladateľkou spoločnosti OneCoin. Ľudí obrala o miliardy dolárov.

Predpokladá sa, že Ignatova cestuje s ozbrojenými strážcami a možno podstúpila plastickú operáciu alebo inak upravila svoj vzhľad. Za informácie vedúce k jej dolapeniu je vypísaná odmena vo výške 250 000 dolárov.