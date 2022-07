Ocitla sa na zozname najhľadanejších ľudí. Cryptoqueen Ruja Ignatova obrala ľudí o miliardy dolárov

V hľadáčiku ju má FBI, patrí medzi najhľadanejších zločincov na svete. Ruja Ignatova je zodpovedná za jeden z najväčších podvodov v dejinách. Je spoluzakladateľkou spoločnosti OneCoin. Ľudí obrala o miliardy dolárov.

V článku sa dozviete aj: Kto je Ruja Ignatova

Prečo sa ocitla na zozname najhľadanejších ľudí

Ako sa jej podarilo oklamať milióny ľudí

Koľko za informácie o nej sľubuje FBI

Nachádza sa na zozname najhľadanejších ľudí sveta

Na zozname top 10 najhľadanejších ľudí sveta sa nachádza 9 mužov, svieti medzi nimi meno jedinej ženy. 42-ročná Ruja Ignatova je zodpovedná za jeden z najväčších podvodov v dejinách. Pátra po nej FBI, Interpol aj Europol. Ako informuje portál Unilad, zatykač bol na ňu vydaný po tom, čo v roku 2017 akoby zmizla z povrchu zemského. Na zoznam najhľadanejších ľudí bola zapísaná 30. júna tohto roka.

Žena pôvodom z Bulharska (neskôr sa s rodinou presťahovala do Nemecka) sa do hľadáčika polície prvýkrát dostala ešte v roku 2012. Podľa portálu Bitcoin bola obvinená z podvodu po tom, čo odkúpila zbrankrotovanú spoločnosť. Súd jej vtedy vymeral 14-mesačný podmienečný trest. V nasledujúcom roku mala prsty v ďalšom marketingovom podvode, polícia tak chvíľu pozorným okom sledovala spoločnosť Big Coin.

V roku 2014 sa o ňu úrady zaujímali opäť, a to kvôli jej angažovanosti v spoločnosti OneCoin, údajne mala byť jej spoluzakladateľkou. Klientov presviedčala, aby peniaze previedli na účet spoločnosti OneCoin za účelom nákupu kryptomeny. Následne ľuďom sľubovala provízie za to, ak prilákajú ďalších smoliarov a presvedčia ich, že kúpa úplne bezcennej kryptomeny je skvelý nápad, informuje CNN.

Využila ošiaľ, ktorý svet kryptomeny vyvolal

Ignatova vytvorila jednu z najväčších pyramídových schém, akú kedy FBI videla. V rámci falošného kryptomenového projektu vylákala od investorov najmenej 4 miliardy dolárov. Sľubovala im finančnú revolúciu. Podvod mala dokonale načasovaný. Ošiaľ týkajúci sa kryptomeny bol v tom čase v plnom prúde a množstvo ľudí bolo ochotných investovať do niečoho, o čom v podstate nič nevedeli alebo mali len veľmi málo informácií.

Ako informuje portál BBC, ešte v roku 2016 vystúpila na pódium Wembley arény pred tisícky fanúšikov a sľubovala, že OneCoin sa čoskoro stane tou najväčšou a najvýnosnejšou kryptomenou. Mala byť prístupná pre každého a malo sa ňou platiť všade. Ignatova bola dokonca taká odvážna, že nazvala OneCoin „Bitcoin Killerom“, teda zabijakom Bitcoinu. Kričala, že o dva roky si na Bitcoin nikto už ani nespomenie, kraľovať bude OneCoin.

V priebehu prvého polroka v roku 2016 len vo Veľkej Británii investovali ziskuchtiví ľudia do OneCoinu takmer 30 miliónov dolárov. Každý jeden týždeň na konto spoločnosti pritekali milióny. Investovať chceli ľudia z celého sveta, od Kanady, cez Nórsko, až po Pakistan, Brazíliu či dokonca Palestínu.

Dala sa na útek, FBI ponúka 100 000 dolárov

O niekoľko mesiacov neskôr spoločnosť OneCoin hľadala vedúceho technického pracovníka. O pozíciu sa zaujímal aj Bjorn Bjercke. Zistil však, že spoločnosť nedisponuje tzv. blockchainom (je to akási online účtovnícka kniha, v ktorej sú uložené všetky transakcie vykonané majiteľmi kryptomeny). Okamžite mu to prišlo podozrivé, keďže spoločnosť manipulujúca s kryptomenou bez blockchainu jednoducho fungovať nemôže. Samozrejme, Bjorn ponúkanú pracovnú pozíciu, ktorá mu ročne mala vyniesť nemalé peniaze, odmietol.

Ignatova sa podľa portálu Bitcoin dala na útek v roku 2017 po tom, čo začala odpočúvať byt svojho priateľa. Niečo sa jej totiž nepozdávalo a mala pravdu. Ukázalo sa, že muž spolupracoval s FBI v snahe podvodnú schému odhaliť. Ignatova, ktorá si vyslúžila prezývku „Cryptoqueen“, teda Kryptokráľovná, si okamžite zbalila kufre a odletela do Atén, odvtedy po nej niet ani stopy.

FBI na svojom webe informuje, že za akékoľvek informácie, ktoré povedú k zatknutiu Ignatovej, je ochotná vyplatiť odmenu vo výške 100 000 dolárov. Problém ale predstavuje fakt, že za peniaze, ktoré Ruja nakradla, si môže dopriať pokojne aj niekoľko plastických operácií, ktoré ju zmenia na nepoznanie. Zaplatiť si môže aj množstvo „priateľov“, ktorí ju výmenou za finančné odmeny môžu ukrývať.

Zatkli aj jej brata a partnera

Po svojom boku má pravdepodobne neustále ozbrojenú stráž. Okrem toho, ako píše Fully Crypto, nebol by pre ňu ani najmenší problém kúpiť si opustený ostrov uprostred Karibiku a ostať na ňom, kým všetok ten ruch neutíchne. Polícia si myslí, že s nemeckým pasom mohla z Grécka vycestovať do Spojených arabských emirátov, do Bulharska, do Nemecka, do Ruska či kamkoľvek na východ Európy.

Obvineniam podľa CNN čelí aj jej spoločník Mark Scott, ktorý je zodpovedný za pranie špinavých peňazí pre OneCoin. Odhaduje sa, že „očistil“ celkovo až 400 miliónov dolárov. Na zozname najhľadanejších ľudí je okrem Ignatovej už len niekoľko žien, pričom po veľkej časti z nich pátra polícia najmä kvôli vraždám. Nachádza sa na ňom napríklad Ruth Eisemann-Schier, ktorá spolu so svojím priateľom uniesla ženu a pochovala ju zaživa.

Za mrežami sa ocitol aj Ignatovej partner Sebastian Greenwood, ktorý sa na vedení OneCoin podieľal. V roku 2019 bol zatknutý aj jej brat Konstantin Ignatov, ktorý bol neskôr zaradený do programu na ochranu svedkov.