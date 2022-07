Až 30-metrové úlomky čínskej rakety sa rútia k Zemi a nikto nevie, kde dopadnú. Narazia pritom veľkou rýchlosťou

Prvý stupeň rakety Dlhý pochod 5B, ktorý sa nachádza na obežnej dráhe Zeme, sa nekontrolovateľne zrúti späť na Zem. Podľa pozorovateľa Jonathana McDowella z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics váži tento stupeň rakety až 21 ton.

Ako uvádza vtm.zive.cz odvolávajúc sa na McDowella, prvý stupeň rakety nebol aktívne deorbitovaný a tak nie je jasné, kde spadne.

„Rozpadne sa, ale skúsenosti z minulosti ukazujú, že hromada až 30-metrových kovových úlomkov narazí do Zeme rýchlosťou niekoľko stoviek kilometrov,“ konštatuje McDowell na Twitteri.

Two objects cataloged from the CZ-5B launch: 53239 / 2022-085A in a 166 x 318 km x 41.4 deg orbit, 53240 / 2022-085B in a 182 x 299 km x 41.4 deg orbit. Orbital epoch of ~1200 UTC confirms that the inert 21t rocket core stage remains in orbit and was not actively deorbited.

— Jonathan McDowell (@planet4589) July 24, 2022