Autor kníh Game of Thrones prezradil, že seriál mal vyvrcholiť v kinách. Prečo k tomu nedošlo?

Ani viac ako polroka od finále kultového fantasy seriálu Hra o tróny (Game of Thrones) sa diskusie o tom, či bol koniec tohto projektu dobrý alebo zlý, neprestávajú viesť. K tomu, ako sa obľúbený seriál rozhodli tvorcovia napokon po ôsmich sériách ukončiť, sa už vyjadril kadekto. A teraz k tomu všetkému sa ešte raz vyjadril aj spisovateľ George R. R. Martin, ktorý Hru o tróny napísal (a ešte stále nedopísal).

Finálna séria úspešného seriálu z dielne HBO rozdelila fanúšikov na dva tábory – tých, ktorí boli s koncom spokojní a na tých, ktorí by boli najradšej, keby sa celá ôsma séria nakrútila nanovo. A ako najnovšie nemeckému denníku Welt prezradil sám autor knižnej predlohy George R. R. Martin, celé to vlastne malo vyvrcholiť úplne inak.

Finále v kinách

71-ročný spisovateľ povedal, že pôvodný plán bol celkom iný a produkcia seriálových epizód mala skončiť siedmou sériou. Následne ôsma nemala vzniknúť vôbec a fantasy ságu mali ukončiť tri celovečerné filmy.

„Hra o tróny mala skončiť v kinách. Viedli sa o tom seriózne diskusie zhruba štyri alebo päť rokov dozadu,“ prezradil spisovateľ nemeckému denníku.

Za týmto nápadom stál ako sám autor knižnej predlohy, tak aj dvojica televíznych tvorcov David Benioff a Dan Weiss, ktorí seriál pre HBO seriál vytvorili. K tomuto nápadu ale napokon nedošlo. Prečo?

HBO nápad zatratilo

„HBO to nechcelo. Výkonní producenti povedali, že stanica produkuje televízne seriály a nie je v kino-biznise. A ak aj HBO vyrobí film, napríklad založený na seriáli Deadwood, vyprodukujú ho tak, aby ho mohli ukázať v televízii, nie na veľkom plátne,“ vysvetlil Martin.

O čom však tieto tri filmy mali byť, to nikto netuší. Napokon by sa ale zrejme finálne tri filmy priveľmi nelíšili od toho, čo sme videli v televízii. Minutáž posledných šiestich epizód by sa totiž zmestila do minutáže troch celovečerných filmov – dve epizódy by tak tvorili jeden film.

Nech teda Hra o tróny skončila akokoľvek, k náprave už nedôjde. Tešiť sa ale stále môžeme na nové seriály zo sveta znepriatelených rodov. HBO totiž plánuje niekoľko nových projektov, pričom výrobu jedného z nich už ohlásila.

Novinky House of the Dragon odohrávajúcej sa zhruba 300 rokov pred udalosťami v GoT by sme sa mali dočkať v roku 2022. Dej bude inšpirovaný knižnou predlohou diela Oheň a krv ( Fire and Blood) od Georgea R. R. Martina a poskytne náhľad do histórie rodu Targaryenovcov.