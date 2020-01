Prequel ku Game of Thrones tak skoro neuvidíme: Zverejnili dátum premiéry novinky House of the Dragon

Už je to nejaký ten piatok, čo sa fanúšikovia po ôsmich rokoch museli rozlúčiť s azda najslávnejším a najúspešnejším seriálom v televíznej histórii. Kultová Hra o tróny (Game of Thrones) sa na HBO nadobro skončila, no to neznamená, že sa príbehov zo Západozemia už nikdy viac v seriálovom spracovaní nedočkáme. Práve naopak – HBO plánuje prequel s názvom House of the Dragon.

Novinka zo sveta Game of Thrones sa objaví na stanici HBO, jej streamovacích službách HBO GO a chystanej HBO Max, a fanúšikom vyrozpráva príbeh rodu Targaryenovcov.

Neuvidíme ho tak skoro

Projekt House of the Dragon HBO oficiálne ohlásilo koncom októbra, no akékoľvek ďalšie detaily známe neboli. Podľa toho, čo však magazínu Variety nedávno prezradil programový riaditeľ HBO Casey Bloys, seriálovej novinky sa dočkáme až v roku 2022.

Prvá séria nového seriálu má pozostávať z 10 epizód, ktoré sú aktuálne v štádiu príprav scenára. Je tak dosť možné, že House of the Dragon si svoju premiéru odbije aj skôr, no aj neskôr. HBO by ho však v spomínanom roku 2022 na obrazovkách rado uviedlo. Záleží to ale od mnohých ďalších faktorov, ktoré sa môžu pri samotnej produkcii vyskytnúť.

Inšpirácia Ohňom a krvou

Ohľadom nového seriálového projektu zo sveta Game of Thrones zatiaľ nie je známych veľa detailov. Seriál by mal vychádzať z knižnej predlohy románu Oheň a krv (Fire & Blood) spisovateľa Georga R. R. Martina, ktorý bude zároveň aj jedným z tvorcov projektu.

Výkonným producentom bude dvojica tvorcov Ryan Condal a Miguel Sapochnik, ktorý zároveň aj zrežíruje pilotnú časť nového seriálu. Sapochnik svoje režisérske schopnosti predviedol už v pôvodnom Game of Thrones v epizódach Battle of the Bastards, Hardhome či The Long Night, teda tých (podľa fanúšikov) najlepších, aké sme počas ôsmich sérií na televíznych obrazovkách mohli vidieť.

HBO má vďaka knižnej predlohe Oheň a krv množstvo materiálu, s ktorým môže pracovať, no tvorcovia si niektoré veci spravia (rovnako ako to bolo aj v prípade Game of Thrones) po svojom.

Kto stvárni hlavné úlohy a koľko sérií nás pri House of the Dragon čaká je zatiaľ neisté. Dej sa bude odohrávať zhruba 300 rokov pred udalosťami v Game of Thrones, pričom sledovať bude vládu rodu Targaryenovcov na Železnom tróne a udalosti, ktoré mohli viesť k tomu, že by sa Daenerys vôbec ani nemusela narodiť.