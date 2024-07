Atentát na Trumpa: 20-ročný strelec mieril puškou, zasiahol ucho. Zabil ďalšieho človeka a nakoniec ho zneškodnili

Prezidentský kandidát Donald Trump potvrdil, že v sobotu na mítingu v Pensylvánii ho zasiahla guľka. Tá mu prestrelila hornú časť pravého ucha. Bývalý americký prezident sa vyjadril na sociálnej sieti, informuje TASR.

Podľa najnovších informácií bol strelcom 20-ročný muž z Pensylvánie. Na tlačovej konferencii to uviedli orgány, ktoré prípad vyšetrujú. Známi zatiaľ nie je motív, no v najbližších hodinách sa dozvieme viac.

Trumpove prvé slová

„Bol som postrelený guľkou, ktorá prenikla hornou časťou pravého ucha,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti. „Okamžite som vedel, že niečo nie je v poriadku. Počul som svišťanie, výstrely a hneď som pocítil, ako mi guľka roztrhla kožu,“ uviedol Trump, ktorý nebol vážne zranený. „Je neuveriteľné, že takýto čin sa môže odohrať v našej krajine,“ dodal.

Bývalého prezidenta Donalda Trumpa evakuovali z pódia na sobotňajšom mítingu po tom, ako sa na podujatí v štáte Pensylvánia ozvali zvuky podobné výstrelom. Prezidentského kandidáta urýchlene stiahli z pódia. Tajná služba po incidente uviedla, že Trump je v poriadku.

Strelec bol na streche

Okrem už avizovaného jedného zabitého účastníka sú aj dvaja vážne zranení. Útočníkovi, ktorý po streľbe zomrel, sa podarilo vystreliť niekoľkokrát. Uviedla to americká tajná služba, informuje TASR na základe správ AP a Reuters.

Podľa doterajších informácií strelec spustil paľbu na Trumpa z neďalekej strechy s puškou typu AR. Orgány činné v trestnom konaní útok vyšetrujú ako atentát. Poradcovia bývalého prezidenta Trumpa uviedli, že sa mu „darí dobre“ a že „sa teší“ na republikánsky národný zjazd, ktorý sa uskutoční budúci týždeň v meste Milwaukee.

Podľa vyhlásenia predstaviteľov Bieleho domu sa prezident Joe Biden vráti do Washingtonu z dovolenky v mestečku Rehoboth Beach na pobreží Atlantického oceánu v štáte Delaware skôr, ako plánoval. Pôvodne mal zostať v Delaware do pondelka a odletieť priamo do Texasu na podujatia.

Lídri odsúdili atentát

Sobotňajší atentát na republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa v americkom štáte Pensylvánia odsúdili viacerí svetoví lídri vrátane predstaviteľov Spojeného kráľovstva, Japonska, Izraela, EÚ, Kanady, či Maďarska, informuje TASR.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj s manželkou Sarou boli šokovaní útokom na Trumpa. „Modlíme sa za jeho bezpečnosť a skoré uzdravenie,“ uviedol Netanjahu. „Moje myšlienky a modlitby sú v týchto temných hodinách s prezidentom Donaldom Trumpom,“ maďarský predseda vlády Viktor Orbán uviedol na sociálnej sieti X.

Britský premiér Keir Starmer „bol zdesený šokujúcimi scénami“ na predvolebnom mítingu prezidenta Donalda Trumpa. „Politické násilie v akejkoľvek podobe nemá v našej spoločnosti miesto,“ zdôraznil a dodal, že myšlienkami je so všetkými obeťami útoku.

Japonský premiér Fumio Kišida vyhlásil, že je potrebné „rozhodne sa postaviť proti akejkoľvek forme násilia, ktorá spochybňuje demokraciu. Modlím sa za skoré uzdravenie bývalého prezidenta Trumpa.“ Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell bol takisto „šokovaný“ útokom na Trumpa, ktorý „dôrazne odsúdil“. „Opäť sme svedkami neprijateľných násilných činov voči politickým predstaviteľom,“ dodal.

Kanadský premiér Justin Trudeau uviedol, že je „znechutený streľbou na bývalého prezidenta Trumpa“ a zdôraznil, že „politické násilie nikdy nie je prijateľné“. „Myšlienkami som s bývalým prezidentom Trumpom, účastníkmi podujatia a všetkými Američanmi,“ vyhlásil.