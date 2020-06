Astronómom sa podaril veľkolepý objav. Našli veľký neznámy objekt, ktorý zmení naše chápanie vesmíru

Veľké novinky prišli od vedcov z univerzity v Cardiffe a talianskeho výskumného strediska LIGO-Virgo, ktorí vo vesmíre spozorovali niečo, čo nikdy predtým nevideli. Ide o objekt veľkých rozmerov, no zatiaľ nevedia, o čo konkrétne by mohlo ísť. Ich závery sú ale jasné – zrejme sa budú prepisovať učebnice astronómie.

Objav zrejme všetko zmení

Vedci objavili astronomický objekt, aký nikdy dosiaľ nepozorovali. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Podľa vedcov je objekt masívnejší ako neutrónové hviezdy, ale má menšiu hmotnosť ako čierne diery.

Existencia takýchto „čiernych neutrónových hviezd“ nebola považovaná za možnú a pozorovanie objektu znamená, že vedci budú musieť prehodnotiť svoje poznatky o tom, ako vznikajú neutrónové hviezdy aj čierne diery. O objav sa postaral medzinárodný tím vedcov, ktorí pracujú s detektormi gravitačných vĺn v Spojených štátoch a Taliansku.

Doktorand z britskej Cardiff University Charlie Hoy, ktorý sa na výskume podieľal, povedal, že nový objav môže „zmeniť naše chápanie“ vesmíru. „Nemôžeme vylúčiť žiadne možnosti. Nevieme, čo je to ,a preto je to také vzrušujúce, lebo to skutočne mení náš odbor,“ skonštatoval pre BBC News.

Objavili ho pomocou laserových detektorov

Hoy je členom medzinárodného tímu pracujúceho pre Ligo-Virgo Scientific Collaboration, ktorý objav uskutočnil ešte minulý rok 14. augusta 2019.

Skupina vedcov pracovala s laserovými detektormi dlhými niekoľko kilometrov, ktoré sú schopné odhaliť aj nepatrné vlnky v časopriestore spôsobené zrážkou obrovských predmetov vo vesmíre. Zozbierané dáta týmito lasermi napokon vedci používajú napríklad na určenie hmotnosti objektov, ktoré sa zrazili alebo boli v blízkosti zrážky vesmírnych objektov.

Ako výskumný tím vedcov v časopise The Astrophysical Journal Letters uviedol, zatiaľ síce nevedia, čo sa im podarilo objaviť, domienvajú sa však, že s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o veľmi ľahkú čiernu dieru. Zároveň však nevylučujú ani ďalšie možnosti toho, čo by to mohlo byť. Všetko totiž ukážu až ďalšie výskumy.