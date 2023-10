Armin už postúpil na Slovensko: Pripravte sa na výdatný lejak, ku ktorému sa na týchto miestach pridá aj vietor

Nad naše územie sa nasunulo rozsiahle zrážkové pole, ktoré súvisí s tlakovou nížou Armin. Tlaková níž prinesie na naše územie nepriaznivé počasie, informuje portál iMeteo.

„Zrážky ovplyvňujú aktuálne počasie predovšetkým na západe Slovenska, no pomerne rýchlo sa šíria smerom k severovýchodu. Do poludnia sa rozprší na celom Slovensku. Najvýdatnejšie zrážky sa očakávajú medzi 10:00 až 17:00 a to predovšetkým v južných regiónoch Slovenska, kde intenzita dažďa ojedinele dosiahne až 5 mm za hodinu,“ píše portál.

„Zrážky začnú ustávať až vo večerných hodinách a dovtedy nám naprší od 20 do 40 mm zrážok, avšak na juhu krajiny sa budú úhrny pohybovať až do 60 mm. Úhrny tu navýšia búrky, ktoré by mohli doraziť popoludní.“

„Presne na poludnie sa stred tlakovej níže bude nachádzať nad juhozápadným Slovenskom a do večera sa presunie nad krajný východ. Vďaka tomu, že cez naše územie bude postupovať stred tlakovej níže, tak pocítime aj výrazný tlakový gradient, ktorý sa prejaví na rýchlosti vetra,“ predpovedá.

„Ihneď na poludnie začne od severozápadu na západnom Slovensku silnieť vietor, ktorý sa postupne rozfúka na celom území. Najsilnejšie poryvy vetra sa však očakávajú v okolí Bratislavy, Dunajskej Stredy, Nových Zámkov a Komárna. Rýchlosť vetra môže dosiahnuť 20 m/s,“ dodáva portál v predpovedi.

„V popoludňajších hodinách sa naviac v tomto výraznom, severozápadnom prúdení môžu tvoriť prehánky a búrky. Tie budú najintenzívnejšie nad Rakúskom, nad Slovinskom a nad Maďarskom, avšak popoludní nie sú búrky vylúčené ani na juhu krajiny,“ uzatvára.