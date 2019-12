Apple ponúka ľuďom milión dolárov. Stačí, ak spravíte túto „jednoduchú“ vec

Ak si zvolíme dostatočne silné heslo, s veľkými a malými písmenami a s číslicami, nikto sa k nám nedostane. Tento názor je však mylný a mali by sme si dávať dobrý pozor na to, s čím všetkým sa na internete podelíme.

Apple ponúka odmenu hackerom

Giganti sa radi chvália tým, že robia všetko pre to, aby bol užívateľ zariadenia či služby na internete v bezpečí. Kreatívni sú však nielen tvorcovia služieb, ale aj hackeri. Práve ich služby sa rozhodla využiť spoločnosť Apple. Ako uvádza portál LadBible, ponúkne slušnú odmenu tomu, kto dokáže odhaliť diery v bezpečnosti.

Apple oficiálne spúšťa program, ktorého cieľom je odhaliť akékoľvek nedostatky a chyby v bezpečnosti. Program má názov Apple Security Bounty a ide o rozšírenie projektu, ktorý gigant odštartoval ešte v roku 2016. Cieľom projektu odštartovaného v roku 2016 bolo odhaliť nedostatky týkajúce sa iPhonov, tentoraz sa však projekt týka aj iPadov, Apple laptopov a desktopov, Apple televízií ale aj zariadení Apple Watch.

Tomu, komu sa podarí odhaliť nedostatky a diery v bezpečnosti, ponúka spoločnosť Apple skutočne zaujímavú finančnú odmenu. Tá závisí od toho, ako ďaleko sa vám podarí dostať a aká bude kvalita reportu, ktorý podáte. Pohybuje sa však v sumách od 25 000 dolárov až po milión dolárov.

Dokážete odhaliť nedostatky a podať detailný report?

Znamená to, že o získanie odmeny sa môže usilovať ktokoľvek, získa ju však len ten, kto preukáže svoje zručnosti, chybu odhalí a detailne popíše všetko, čo sa jej týka. Úlohou hackera teda bude nielen zábavná časť, ale bude musieť zároveň aj detailne popísať chybu, na ktorú natrafil a popísať slabé miesta zariadenia, ktoré mu to umožnili.

Napríklad, ak sa hackerovi podarí nabúrať sa do iCloud účtu, môže získať finančnú odmenu vo výške od 25 000 dolárov až do výšky 100 000 dolárov, v závislosti do toho, do akej miery bude mať daný iCloud účet pod kontrolou. Ak sa hackerovi podarí získať fyzický prístup k zariadeniu tým, že obíde bezpečnostné opatrenia, v závislosti od toho, k akému množstvu dát získa prístup, môže získať opäť buď 25 000 dolárov, 50 000 alebo až 100 000 dolárov.

Ak sa z daného zariadenia hackerovi podarí dáta „ukradnúť“, výška odmeny sa môže vyšplhať až k 250 000 dolárom. Na svojej stránke sa spoločnosť Apple vyjadrila, že tie najvyššie odmeny sú určené pre tých, ktorí podajú nielen kvalitný výkon, ale odovzdajú aj kvalitný report. Ideálne je, ak sa hackerovi podarí odhaliť chyby týkajúce sa väčšiny Apple platform a celej série najnovších zariadení. Navyše, ak Apple o odhalenej chybe doteraz nevedel, hacker môže získať bonusovú odmenu.