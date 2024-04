Apple chystá veľkú aktualizáciu systému: Prinesie obrovské zmeny, majitelia týchto zariadení budú mať ale hlavy v smútku

Pripravte sa na veľkú aktualizáciu systému iOS. Tá má užívateľom priniesť obrovské množstvo noviniek. Zároveň však, ako informuje TN Nova, ak ste majiteľom starších modelov telefónov, môže sa stať, že nebudú s týmto systémom kompatibilné.

Systém iOS 18 však nebude fungovať v každom už existujúcom telefóne. Majitelia iPhonov, ktoré boli vydané pred rokom 2018, budú mať teda smolu.

Nie každému bude fungovať

Spoločnosť Apple túto zmenu odôvodňuje najmä rýchlosťou vývoja umelej inteligencie, na ktorú chce reagovať. Nový operačný systém chce predstaviť na konferencii World Wide Developers Conference, ktorá sa uskutoční od 10. do 14. júna tohto roka.

Aby však bol váš smartfón kompatibilný s iOS18, potrebuje čip Apple A12 Bionic. Ten bol predstavený až s modelmi iPhone XR a XS v roku 2018.

Nevýhodou teda je to, že staršie modely so zavedenými zmenami nebudú kompatibilné. Dôvodom sú hardvérové čipy, ktoré sú pre nový systém zastaralé a majú pomalšie procesory a menej pamäte.

Ide pritom o mobily, ktoré stále používa veľké množstvo ľudí – iPhone 5s, Iphone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone SE 1. generácie.

Pre užívateľov starších modelov bude táto zmena obrovskou nevýhodou, keďže stratia prístup ku všetkým budúcim aktualizáciám softvéru. Spoločnosť však ubezpečuje, že ich telefóny budú fungovať aj naďalej.