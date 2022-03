Anonymous nafingovali únos a stroskotanie Putinovej miliónovej jachty. Nasmerovali ju do pekla

Nemecká vetva hackerskej skupiny Anonymous sa dostala do systému Putinovej superjachty. Po tom, čo ju premenovala na FCKPTN, stanovila ako najbližšiu destináciu peklo a nafingovala jej stroskotanie pri ukrajinskom Haďom ostrove.

Luxusná superjachta s názvom Graceful za približne 97 miliónov dolárov má údajne patriť ruskému prezidentovi Putinovi. Hackerská skupina Anonymous sa rozhodla, že sa mu za útok na Ukrajinu pomstí nezvyčajným spôsobom. Ako prostredníctvom Twitteru informoval investigatívny novinár Ryan Gallagher, hackeri zistili, ako zmanipulovať údaje o polohe a presunoch jachty.

Putin reportedly has a $97 million luxury yacht called „Graceful“. A group of Anonymous hackers on Saturday figured out a way to mess with maritime traffic data & made it look like the yacht had crashed into Ukraine’s Snake Island, then changed its destination to „hell“: pic.twitter.com/Ch53lcG7D6 — Ryan Gallagher (@rj_gallagher) February 27, 2022

Vďaka tomu dokázali nafingovať jej únos a haváriu pri ukrajinskom Haďom ostrove. Následne zmenili jej najbližšiu destináciu na „peklo“. Prostredníctvom Twitteru následne hackeri informovali, že teraz je jachta na správnej ceste, píše portál Insider. Okrem toho loď premenovali na „FCKPTN“.

Hackeri priznali, že sa im to podarilo vďaka tomu, že sa dostali do námorného systému AIS (automatický identifikačný systém). Gallagherovi prezradili, že chceli na chvíľu vyčarovať úsmev na tvári aspoň niekoľkým ľuďom v týchto temných časoch. Nie je celkom isté, aká je hodnota jachty, odhaduje sa však, že by mohla siahať až k 100 miliónom dolárov. Jachta bola pôvodne zakotvená v nemeckom Hamburgu. Do pohybu sa dala po tom, čo Rusko minulý týždeň spustilo inváziu. Z Nemecka ju údajne presunuli preto, aby nebola skonfiškovaná v rámci sankcií uvalených na Rusko.

Z Hamburgu vyplávala pred dokončením úprav

Ako píše portál Živé, Putin oficiálne priznáva len vlastníctvo niekoľkých nehnuteľností a áut. Aj jachta Graceful by však mala byť súčasťou jeho majetku. Vo výbave má nielen heliport, ale aj krytý bazén, telocvičňu či bar. Podľa portálu Daily Mail bola jachta postavená v ruskom meste Sevmaš. Za jej dizajn je zodpovedná spoločnosť H2 Yacht Design a do Nemecka bola presunutá kvôli úpravám.

Podľa portálu nemeckého denníka Bild mala prerábka trvať niekoľko mesiacov, mali byť napríklad pristavané dva nové balkóny. V prístave Blohm+Voss bola jachta od roku 2021, vyplávala však skôr, ako sa úpravy stihli dokončiť a zakotvila pri Kaliningrade.

Gallagher poukazuje na to, že aj keď môže byť fingovaný únos a premenovanie Putinovej jachty pre mnohých úsmevné, je to jasný dôkaz toho, že v systéme AIS sú nedostatky, ktoré môžu predstavovať vážnu hrozbu. Nejde o prvý prípad, kedy sa hackeri dostali do systému lodí, už niekoľko rokov sa napríklad takýmto spôsobom falšuje poloha bojových lodí, píše portál Wired.