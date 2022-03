Putin je duševne chorý, tvrdí ruský vedec. Rodinu mal evakuovať do bunkra, ktorý odolá aj jadrovej vojne

Mnoho ľudí súhlasí s myšlienkou, že duševne zdravý človek by predsa nemohol rozpútať vojnu. Odborník Valery Solovey si myslí, že prezident má niekoľko ochorení, ktoré ho ovplyvňujú po fyzickej, ale aj duševnej stránke. Svoju rodinu podľa neho ukryl v bunkri niekde v sibírskej oblasti. Za tieto tvrdenia musel dokonca podstúpiť výsluch.

Putin podľa neho trpí telesnými, ale aj duševnými ochoreniami

Podľa 61-ročného ruského vedca a profesora Valeryho Soloveya prezident Putin ukryl svoju rodinu v podzemnom meste na Sibíri v pohorí Altaj. Úkryt je vlastne luxusným bunkrom vybaveným najmodernejšími technológiami, píše portál Daily Mail. Podľa Soloveya bol vytvorený zámerne pre prípad, že by došlo k jadrovej vojne.

Už predtým sa profesor vyjadril, že Putin trpí ochoreniami, ktoré sa snaží pred verejnosťou ukrývať (upozorňuje však, že to nie sú smrteľné ochorenia, hovorí sa napríklad o Parkinsonovej chorobe). Navyše, mal sa zúčastňovať bizarných šamanistických rituálov, ktorých súčasťou bol aj ruský minister obrany Sergej Šojgu. Aby zlepšil svoj zdravotný stav, údajne mal obetovať čierneho vlka. Do jeho krvi mal namočiť kus bielej látky a spáliť ho.

Vypočúvali ho 7 hodín, prehľadali mu byt

Mnohí si o Soloveyovi myslia, že šíri len hoaxy a konšpiračné teórie. Minulý týždeň ho však ruské úrady vypočúvali 7 hodín, kvôli tvrdeniam o prezidentovom zdravotnom a duševnom stave, ktoré uverejňuje na internete.

Polícia následne prehľadala jeho domov a zhabala niekoľko kusov elektroniky. Soloveya po vypočutí prepustili, prípad však stále nie je uzavretý. Obvinenia na Putinovu adresu sa hrnú po tom, čo rozpútal kruté bombardovanie ukrajinského Kyjeva či Charkova. Mnohí hovoria, že sa Putin dopustil vojnového zločinu, medzi mŕtvymi a ranenými sú totiž aj nevinní civilisti, vrátane detí.

Podľa profesora Soloveya Putin svoju rodinu evakuoval počas posledného víkendu. Myslí, že je to jasné varovanie. Prezident by neposlal rodinu do podzemného bunkra, ak by na to nemal dôvod. Solovay tvrdí, že informácie má od tajného informátora v Kremli. Súčasťou úkrytu je aj chata, ktorú približne pred 10 rokmi dal postaviť energetický gigant Gazprom. Komplex sa nachádza neďaleko hraníc s Čínou, Mongolskom a Kazachstanom.

O svojom súkromí odmieta hovoriť

Na pozemku je niekoľko ventilačných otvorov a nachádza sa tu aj ultramoderná 110-kilovoltová rozvodňa, ktorá by stačila na zásobovanie menšieho mesta. Solovey neupresnil, ktorých členov rodiny Putin do bunkra poslal. Už predtým však naznačil, že jeho partnerkou je 38-ročná bývalá gymnastka a politička Alina Kabajevová. Ešte minulý rok profesor prehlásil, že práve Alina ovplyvňuje, aké rozhodnutia Putin urobí.

Okrem toho má Putin dve dospelé dcéry – 36-ročnú Mariu a 35-ročnú Katerinu. Pošepkáva sa, že jeho dcérou je aj 18-ročná Luiza Rozova, ktorú má s upratovačkou, teraz už milionárkou Svetlanou Krivonogikh. Objavujú sa tvrdenia, že dieťa má aj s Kabajevovou, Kremeľ ich však popiera. Putinovi sa komentáre týkajúce sa jeho rodiny nepáčili ani predtým, prehlásil, že do jeho súkromia sa nikto nemá miešať a žiadal, aby to ľudia rešpektovali.