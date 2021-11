Áno, koronu som prekonal, tvrdí Fico. V debate adresoval poľovnícku chatu, súdnu mapu i napätie v spoločnosti

Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico by mal čeliť medializovaným nahrávkam z poľovníckej chaty.

V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Poukázala pritom na informácie o odcudzení 50-tisíc eur a zlatých mincí, navádzanie bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ako vypovedať, i na to, že Fico prekonal ochorenie COVID-19.

Vymysleli si príbeh o pytliactve, vyhlásil Fico

“Je otázny súvis s pytliactvom. Fakt však je, že Fico je vysokopostavený politik. Na chate zazneli rôzne rozhovory a musí tomu čeliť,” povedala ministerka. Šéf Smeru-SD vníma túto kauzu ako “likvidáciu” predstaviteľa opozície a konkrétnych advokátov.

“Tu sa niekto dohodol, že budú odpočúvať opozičného politika, a mysleli si, že tam budeme páchať trestnú činnosť. Vymysleli si príbeh o pytliactve. Nič však v rozhovoroch nie je, čo by zakladalo trestnoprávnu zodpovednosť,” vyhlásil Fico s tým, že zámer poškodiť ho nevyšiel a pozná meno policajta, ktorý nahrávky vyniesol na verejnosť.

“Podali sme návrh na konkrétnych ľudí,” podotkol poslanec Národnej rady SR. Potrestať podľa neho je potrebné aj konkrétnych novinárov. Fico v relácii potvrdil, že prekonal ochorenie COVID-19.

Ministerka tvrdí, že nie je dobré, aby unikali nahrávky počas trestného konania. Ak však k ich zverejneniu už došlo a ide o politikov, je podľa nej v poriadku verejne o ich obsahu diskutovať. Únik zo spisov je podľa Kolíkovej veľkou výzvou pre nového policajného prezidenta Štefana Hamrana.

Reforma súdnej mapy

Diskutujúci sa bavili aj o reforme súdnej mapy. Kolíková je presvedčená, že sa v rámci koalície v dialógu zbližujú a reforma prejde. “Rozumiem, že keď sa robia veľké zmeny, treba sa o tom rozprávať,” povedala s tým, že ju prekvapil bojkot zo strany ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí).

Hovoriť v tomto prípade o reforme podľa Fica nie je možné. “To nie je reforma, to je politický nezmysel,” skonštatoval. Myslí si, že v súčasnej situácii by mala vláda riešiť akútnejšie veci, a ako príklad uviedol konsolidáciu verejných financií či sociálne napätie v štáte. “Stále sa len hádate medzi sebou a neprinášate reformy v prospech ľudí. My za toto ako poslanci Smeru-SD nezahlasujeme,” povedal Fico.

Kolíková reagovala, že Smer-SD nemal odvahu v minulosti vo vláde zrealizovať reformy a vládnutie využíval na svoje záujmy, nie na posúvanie krajiny vpred.

“Táto vláda aj v čase pandémie má odvahu robiť reformy,” vyhlásila. Z funkcie ministerky sa odísť nechystá, ako tvrdí, má ešte pred sebou veľa práce. Podľa Fica však na poste ministerky už nemala čo robiť minimálne päť mesiacov.

“Spoločnosť je napätá a ventil sa dá uvoľniť len v podobe predčasných volieb,” vyhlásil líder Smeru-SD. Podľa Kolíkovej však samotný Fico nevnáša medzi ľudí pokoj.