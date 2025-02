Anna Šišková prezradila, čím ju dokáže zaskočiť jej vnuk. Keď od neho počula tieto slová, neverila vlastným ušiam

Známa herečka momentálne hviezdi v seráli Dotyk života, ktorý sleduje príbeh lekárov a sestričiek z fiktívneho nemocničného prostredia. Neraz si Anna pri nakrúcaní zaspomína na časy, keď priviedla na svet svoje dve dcéry, za ktoré je nesmierne vďačná. Rovnako ako aj za vnuka, ktorý ju už neraz prekvapil svojím zvláštnym chovaním a vyberavým slovníkom.

Obľúbená umelkyňa Anna Šišková má krásne spomienky vždy, keď sa jej vynorí v pamäti výnimočný deň, keď priviedla na svet Dorotku. Mala vtedy 20 rokov a považuje to za zázračný zážitok. „Najkrajším momentom bolo, keď som po pôrode Dorotky zaspala. Keď som sa zobudila, zrazu bolo vedľa mňa bábätko. V tom sne som na okamih zabudla, že mám dieťa. Na ten pocit dodnes neviem zabudnúť. To bol taký pocit šťastia, ktorý sa zopakoval už iba pri druhej dcérke Terezke,“ priznala herečka, ktorá hrá v spomínanom seriáli pôrodnú asistentku, pre portál Šarm.

Aké reakcie vnuka ju vždy dostanú?

Ako ďalej uviedla, pôrod považuje za najsilnejšiu emóciu, akú môže žena zažiť. Hoci ich má vo filmoch a iných projektoch už mnoho za sebou, v reálnom živote prežila dva. Jej mladšia dcéra Tereza sa síce rozhodla, že nebude mamou, no to vôbec neprekáža. Vnuk Filip, syn herečky, speváčky a vášnivej cestovateľky Doroty Nvotovej, jej bohato stačí. Na chvíle s ním si bude Anna ešte dlho pamätať, často sa stane totiž niečo, čo ju prekvapí.

S vnukom zvykne tráviť čas na bicykli alebo na dovolenke pri mori. „Cho­dievame spolu často na bicykel a vždy sa niekde zastavíme a rozprávame. To je asi najlepší čas. Ale aj keď spolu ideme k moru,“ potvrdila herečka, ktorú občas dokáže Filip poriadne vykoľajiť. Nejde však o nič nezvyčajné. Neraz sa správa tak, ako mnohé iné deti, ktoré dnes reagujú podobne. Väčšina rodičov vie, o čom je reč.

„Prekvapuje ma, aký je sarkastický. To je neuveriteľné, že má desať rokov a hocikedy ma odpíše niečím sarkastickým. A ja mu na to hovorím: Filipko, to čo si povedal? A on na to: Babi, to je sarkazmus,“ povedala herečka a doplnila, že dnešné deti sú inde, ako boli tie za jej čias. Napriek tomu si hrdá babička užíva naplno čas s Filipom, ktorému tiež rada vyvára. Zatiaľ čo dcéram zvykne variť vegetariánske špeciality, pre vnuka je to mäso, aby narástol.