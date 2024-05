Anna mesačne utráca stovky eur na to, aby ostala pekná, kritika ľudí ju nezaujíma. Prezradila, čo by pre krásu nikdy neurobila

Mesačne minie až 300 libier na to, aby sa udržiavala krásna. Influencerku nezaujíma, čo si o tom myslia iní, keďže sama sa vďaka tomu cíti krásna.

Ako píše portál Daily Mail, pre 23-ročnú Annu Grace Scottovú nie je rozmaznávanie seba samej len luxusom – je to potreba, do ktorej sa oplatí investovať, aj keď to znamená, že každé tri mesiace minie až 900 libier, čo je približne 1055 eur, na rôzne „vylepšenia“ svojho vzhľadu. Starostlivosť o seba pritom označuje za rutinu, ktorú považuje za najvyššiu prioritu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Anna Grace (@missannagrace_)

Má prísnu rutinu

Anna si každý mesiac vyčlení 300 libier na ošetrenie tváre, fénovanie a úpravu nechtov. Svoju nákladnú rutinu pritom zdôvodňuje tým, že jej stojí za to „cítiť sa milovaná“. Povedala: „Rada míňam peniaze na blbosti – pleť, wellness a krásu. Milujem, keď mám čas pre seba. Svoj život si plánujem podľa svojich rozmaznávajúcich večerov. Vďaka tomu sa cítim milovaná.“

Anna Grace tak každé tri mesiace minie na „vylepšenia“ a svoje vlasy neuveriteľných 900 libier – vrátane sezónneho podstrihnutia za 170 libier a farbenia za 190 libier. Vlasy si tiež každých pár týždňov necháva vyfénovať za 60 libier.

Každý mesiac tiež minie 200 libier na starostlivosť o tvár, zatiaľ čo nechty si robí sama doma – to jej však nebráni v tom, aby si každých pár mesiacov nechala urobiť manikúru a pedikúru napriek tomu, že vďaka svojej práci dostáva ošetrenie zadarmo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Anna Grace (@missannagrace_)

Nejde pritom len o vylepšenia, ktoré môže podstupovať každý mesiac. Plánuje ich totiž aj rok dopredu. Prvú plastiku nosa podstúpila vo veku 18 rokov, pretože sa necítila sebaisto pre svoj nos, a odvtedy zaradila nechirurgické zákroky do svojej rutiny – ročne minie 300 libier na svoju bradu a nos.

Jednu vec podstúpiť nehodlá