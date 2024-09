Andy Kraus a Peter Marcin prezradili, či dajú znova dokopy skupinu Krímeš. Túto skladbu by chceli prespievať

Niektoré generácie na nich vyrastali, iných bavili už ako dospelých. Sledovať Uragán bolo tradíciou pre mnoho slovenských rodín. O zábavu sa im starali malý Mirko, pani Mária a, samozrejme, skupina Krímeš.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako skupina Krímeš, Andy Kraus a Peter Marcin prespievali množstvo skladieb. Medzi ich populárne skladby patrili napríklad piesne Pridaj mi, Byť gangstrom je paráda alebo Vytlač hnis. Teraz obaja títo zabávači prijali pozvanie zaspomínať si na staré časy v šou Neskoro večer od STVR a už v ukážke poslali svojim fanúšikom dobré správy.

Bratia Kuťafájovci sa možno vrátia

Skupinu Krímeš tvorili bratia Janči a Lajči Kuťafájovci, ako sa vtedy Kraus a Marcin nazývali. Tí v časoch Uragánu a Hurikánu prespievali viacero zahraničných piesní a na otázku, či ostali aj nejaké nevydané, odpovedali nasledovne. „Nevídané?“ pýtal sa Kraus, na čo Marcin hneď zareagoval, že nevie po slovensky, a tak bude radšej za skupinu Krímeš hovoriť on.

„My sme vlastne nevídaná kapela a takisto máme nevídané piesne,“ reagoval Marcin a spolu s Krausom dodali: „Všetky sú nevídané a možno budú aj niekde videné znova.“

Ktorú pieseň by chceli prespievať?

Potom dostali otázku, či by prespievali nejakú aktuálnu pieseň, ak by bola možnosť. „No tak niečo by sa našlo,“ odpovedal Marcin pohotovo. „Povedzte nejakú, my to urobíme hneď,“ dodal. Zatiaľ čo on premýšľal, Kraus pohotovo našiel odpoveď a rovno ju aj zaspieval: „Pedro, Pedro, Pedro, Pe!“

„To by som si vedel predstaviť, že by sme urobili ako Krímeš,“ vysvetlil Kraus k tejto skladbe, ktorá bola nedávno populárna na sociálnych sieťach a používala sa v trende s domácimi zvieratkami.