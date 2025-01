Andrej pomáha ľuďom v Černobyli: Nosíme tam humanitárnu pomoc, pred vojnou bol z oblasti „rádioaktívny Disneyland“

O černobyľskej havárii kedysi písal projekty do školy. Dnes do oblasti chodieva pomáhať ľuďom, ktorí sa rozhodli, že sa sem napriek katastrofe vrátia. Andrej Pastorek sa dostal aj na miesta, odkiaľ vyšiel osudný príkaz, ktorý zmenil dejiny. Prezradil nám, akým mýtom veria ľudia najčastejšie a čo si myslí o tom, že sa sem začali hrnúť turisti.

Čím vás zaujala práve černobyľská oblasť a havária? Prečo vás to neustále láka späť?

Spočiatku (v 14 rokoch) ma Černobyľ zaujal ako apokalyptický svet. Neskôr, s pribúdajúcim vekom, ma zaujímala technická stránka, samotná havária a jadrová technológia. Čím viac som sa do toho ponáral, tým viac som začal objavovať. A Černobyľ nie je len o havárii reaktora. Sú to príbehy ľudí, či už zamestnancov elektrárne, ale aj bežných obyvateľov blízkeho mesta Pripiať.

Černobyľ a havária, ktorá sa tam stala, sú studnice plné zaujímavostí – smutných, tragických, ale aj pozoruhodných, či dokonca veselých. Každým návratom do černobyľskej zóny pociťujem akýsi rešpekt k tomu, čo sa tam stalo, ale aj k ľuďom, ktorí museli riskovať svoje zdravie a život, aby sa predišlo ďalším následkom. Ak to málo preženiem, celé to miesto je pre mňa trochu také mystické a tajomné.

Ako často sa sem vraciate a čomu sa venujete?

Od roku 2013 navštevujem zónu pravidelne, minimálne raz za rok. Výnimkou bolo obdobie pandémie a začiatok vojny. Avšak ako jednému z mála sa mi do zóny podarilo dostať aj počas vojny. Zo začiatku to boli „výlety“, neskôr expedície zamerané na objavovanie a meranie úrovní radiácie na rôznych miestach.

Od vojny sa podieľam aj na humanitárnej pomoci, ktorú vozíme pôvodným obyvateľom, ktorí sa po evakuácii vrátili do svojich domovov. Ale pomáhali sme aj s nedostatkom niektorých vecí priamo v elektrárni. Nezabúdame ani na štvornohých obyvateľov zóny – hlavne psov a mačky, ktorým nosíme granuly a pod. Píšem v množnom čísle, pretože na to nie som sám a okrem toho, na humanitárnu pomoc sa poskladali dobrí ľudia zo Slovenska, Česka i Poľska.

Viete o nejakých mýtoch o černobyľskej oblasti, ktorým ľudia veria, no nie sú pravdivé?

