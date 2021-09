Analytici predpovedali ďalší vývoj pandémie: S deltou sa určite stretnú všetci, 10-tisíc mŕtvych ale nehrozí

Matematici z projektu Dáta bez pátosu sú presvedčení, že 10-tisíc obetí Slovensku v prebiehajúcej tretej vlne pandémie ochorenia COVID-19 v žiadnom prípade nehrozí. Predpokladajú najviac 2 000 obetí. Na sociálnej sieti tak reagovali na rozhovor infektológa Petra Sabaku pre portál Aktuality.sk, v ktorom predznamenáva takýto vysoký počet mŕtvych v súvislosti s koronavírusovou infekciou.

„Vypočuli sme si niekoľko podcastov a niekoľko rozhovorov. Sme z úplne iného kempu. Snažíme sa pochopiť, o čom je pri delte na Slovensku reč, ale nechápeme podstatu a zdroj niektorých vyjadrení. Nie, nepotrebujeme pomoc, ale možno by bolo dobré spraviť si skúšku správnosti pri fatalistických vyjadreniach o počtoch obetí,” uviedli analytici projektu Dáta bez pátosu vo svojom príspevku.

Najhorší scenár je 2000 obetí

Svoje tvrdenie, že také vysoké počty obetí u nás nehrozia, demonštrovali na porovnaní s Veľkou Britániou. Podľa priebehu tretej vlny v tomto ostrovnom štáte modelovali údaje aj pre Slovensko. Aj pri najhoršom scenári vychádza, že v tretej vlne zomrie najviac 2 621 ľudí. Matematici predpokladajú najviac 2 000 obetí.

Podľa analytikov je vyhlásenie Sabaku strašením, nakoľko v žiadnej krajine na svete nezomrelo v súvislosti so šírením infekčnejšieho delta variantu 2 000 ľudí na milión obyvateľov. V podobne zaočkovaných krajinách, ako sú Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko, Estónsko či Litva momentálne evidujú 50 až 150 obetí na milión obyvateľov.

Dáta bez pátosu kritizujú aj vyjadrenia o tempe očkovania. „Nechápeme ani vyjadrenia členov Konzília, že sa vyčerpal potenciál pre očkovanie, keď sme zaočkovali v posledných troch týždňoch 12-tisíc, 13,5-tisíc a za posledný týždeň to bude 15 až 16 tisíc ľudí a záujem o očkovanie tým pádom mierne rastie,” uvádzajú matematici.

Aký bude priebeh pandémie?

Aj na základe týchto údajov predpovedajú, aký bude ďalší priebeh pandémie. Detí sa nakazí veľa, no iba veľmi málo z nich zachytia testy, a to z viacerých dôvodov. Avšak, deti sa ako pacienti dostanú do nemocníc zriedka, budú teda predstavovať maximálne jedno až dve percentá z celkovo hospitalizovaných.

Rizikovou skupinou naďalej ostávajú seniori nad 60 rokov, ktorí reprezentovali tri štvrtiny hospitalizovaných a 90 percent úmrtí v druhej vlne. Dnes sú ale na 61 percent zaočkovaní a mnohí COVID už prekonali. „Ak ich zostala tretina alebo len štvrtina ‚nechránených‘, pričom tí najlabilnejší zomreli, tak nemôže z tej tretiny alebo štvrtiny nechránených zomrieť 9-tisíc ďalších ľudí,” dodali Dáta bez pátosu.

Definitívnym dôkazom ich tvrdení je predpoklad, že ak by malo zomrieť 10-tisíc ľudí, tak by ich museli byť 100-tisíc hospitalizovaných, nakoľko smrtnosť v nemocnici ležiacich pacientov s ochorením COVID-19 je 10 percent. „Všetci sa s deltou stretnú. Áno, toto posledné si vieme predstaviť. Tak ako sa stretávajú s inými respiračnými vírusmi. Postupne si na ne zvykáme, postupne sa učíme žiť aj s COVIDOM,” doplnili na záver analytici.