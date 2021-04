Hygienici vydali nové pokyny, ako postupovať. Týkajú sa každodenných činností, športovania aj jazdy v MHD

Napriek tomu, že situácia s pandémiou sa na Slovensku zlepšuje, stále platia opatrenia, ktoré podliehajú COVID automatu. Celé Slovensko je zatiaľ v čiernej fáze, no už dnes by sme sa mali dozvedieť, ako a či sa to bude meniť. Znamenalo by to uvoľňovanie niektorých opatrení.

Hygienici však neustále doplňujú pokyny a odporúčania k niektorým bežným činnostiam. Naposledy sa bližšie pozreli na hromadnú dopravu, detské ihriská aj verejné knižnice.

Individuálny šport a detské ihriská

Aj v parkoch a na detských ihriskách je potrebné dodržiavať aspoň dvojmetrové rozstupy a mať nasadené rúško alebo respirátor. Pripomenula to Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva. ÚVZ odporúča navštevovať parky, ktoré sú v okolí bydliska. Nie je vhodné presúvať sa za rekreáciou pomocou hromadnej dopravy. “Ak je park či priestranstvo zaplnené ľuďmi natoľko, že je náročné zachovávať aspoň dvojmetrové rozstupy, zvoľte si na rekreáciu menej zaplnené miesto,” dodala Račková.

V parkoch a na detských ihriskách je potrebné dodržiavať odstup od iných rodičov a detí a mať riadne nasadené rúško či respirátor. “Každú návštevu detských ihrísk zvážte do dôsledkov. Ak sa predsa len vyberiete na ihrisko, naveďte svoje dieťa k menej kontaktnej hre a motivujte ho dodržiavať hygienické opatrenia,” uviedla Račková.

ÚVZ tiež odporúča športovať samostatne alebo s ľuďmi zo spoločnej domácnosti. Nie je vhodné sa deliť o predmety, ako hračky či športové náčinie, s osobami mimo spoločnej domácnosti.

Pokyny pre verejnú dopravu

Pri preprave verejnou dopravou sa neodporúča jesť, piť a rozprávať sa medzi spolucestujúcimi, ktorí spolu nežijú v jednej domácnosti. Cesty mimo bydliska sa odporúčajú podnikať len v nevyhnutných prípadoch. “Ak je to možné, cestovné lístky si zabezpečte vopred, v prípade pravidelných ciest využívajte predplatné lístky. Ak je nevyhnutné kupovať si lístok u vodiča, využite bezkontaktnú platbu, ak to dopravca umožňuje,” uviedla Račková.

ÚVZ ľuďom odporúča cestovať v čase mimo špičky. Na zastávkach je vhodné udržovať čo najväčší odstup od ostatných ľudí. V uzavretých priestoroch autobusových a železničných staníc je podľa ÚVZ dôležité sa zdržiavať len na nevyhnutný čas. “Nezabúdajte, že vo vozidlách verejnej dopravy je povinné nosenie respirátora, čiže v MHD, ale aj v prímestských a diaľkových autobusoch a vo vlakoch. Snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov vnútri vozidiel. Usádzajte sa čo najďalej od iných pasažierov,” vymenovala Račková.

Nie je vhodné rozprávať sa so spolucestujúcimi, ktorí spolu nežijú v spoločnej domácnosti. Odporúčané je tiež minimalizovať čas strávený v MHD. “Najmä na kratších vzdialenostiach nejedzte a nepite. V prípade dlhších ciest si pred občerstvením vydezinfikujte ruky. Respirátor si nasaďte ihneď potom, ako dojete či dopijete,” dodala Račková.

Pravidlá pre knižnice

Pred prevzatím a vrátením kníh do knižnice je potrebné si umyť alebo dezinfikovať ruky. Počas návštevy knižnice je nutné mať po celý čas riadne nasadený respirátor. ÚVZ odporúča uprednostňovať digitalizované tituly pred tlačovinami. „Vždy, keď je to možné, využite online rezervácie titulov a do knižnice si ich príďte už len vyzdvihnúť,“ spresnila Račková.

Podľa ÚVZ by sa mali členovia knižnice snažiť minimalizovať kontakt s personálom alebo inými návštevníkmi knižnice, napríklad vďaka výdaju objednaných kníh cez „okienko“, alebo využiť boxy na vrátenie kníh.