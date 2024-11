Američanka Mackenzie prišla do Budapešti a zrazu zmizla: Vrah chcel dať jej telo zožrať prasatám, googlil si zvláštne veci

Maďarsko a celú Európu šokoval prípad zmiznutej americkej turistky Mackenzie Michalski, ktorá sa k našim južným susedom vybrala na dovolenku. Domov sa však už nikdy nevrátila.

31-ročná zdravotná sestra, pochádzajúca z Portlandu v štáte Oregon, bola na dovolenke naprieč Európou, pričom v Budapešti zrazu zmizla. Keď sa nehlásila, priatelia sa o ňu začali báť a minulý utorok zalarmovali úrady. Ako povedala jedna z jej kamarátok, skupinka priateľov spolu cestovala po „starom kontinente“ a v Maďarsku mali stráviť tri dni, no Mackenzie chcela zostať o deň dlhšie, a tak sa od skupiny oddelila, píše ABC.

Tela sa chcel zbaviť

Následne sa začala veľká pátracia akcia. Vyšetrovanie ukázalo, že Američanka bola pred svojím zmiznutím vo viacerých nočných kluboch a vždy bol pri nej jeden muž, ktorý sa stal hlavným podozrivým. Išlo o 37-ročného Íra. Ten sa po zatknutí priznal k vražde a polícii ukázal, kde schoval telo. Úrady odmietli prezradiť jeho meno, označili ho len iniciálmi LTM.

Podľa informácií Sky News mal muž nebohú Mackenzie vložiť do kufra a odcestovať s ňou na približne 150 kilometrov vzdialené jazero Balaton, kde sa jej chcel zbaviť. Podľa histórie svojho internetového prehliadača predtým hľadal, či dokážu diviaky zožrať ľudské telo. Policajtov následne doviedol priamo na miesto. Podľa výpovede ženu nechcel zabiť, išlo vraj o náhodu. K zatknutiu muža došlo minulý štvrtok. Fotografie z miesta nájdenia tela ukazujú kufor, oblečenie či kreditnú kartu obete.

„31-ročná Američanka pricestovala do Maďarska ako turistka. V nočnom klube sa zoznámila s o pár rokov starším Írom a spolu navštívili ďalší nočný klub, kde si zatancovali a zblížili sa. Potom, ako sa rozhodla ísť do jeho prenajatého bytu v 7. obvode, došlo k intímnostiam a on ju pritom zabil,“ povedala maďarská polícia na sociálnej sieti. Zdrvená rodina sa správu dozvedela počas cesty do Maďarska, kam išla v nádeji, že Mackenzie nájdu živú.