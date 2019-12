Američania užívajú antibiotiká pre ryby, pretože nemajú na návštevu lekára

Zdá sa však, že ideálne to nie je nikde. V médiách napríklad často vidíme, ako zle je na tom americké zdravotníctvo. Na lieky sa neraz skladá celá rodina, ba dokonca aj priatelia. Zašlo to tak ďaleko, že ľudia začali užívať antibiotiká pre ryby, je to totiž lacnejšie, ako návšteva lekára.

Ľudia užívajú antibiotiká určené pre ryby

Ako uvádza portál The Guardian, nedávno prebehla štúdia týkajúca sa antibiotík určených pre ryby. Na internete sa však objavili komentáre poukazujúce na to, že nie sú používane len pre zvieratá, ale užívajú ich v čoraz vyššej miere aj ľudia, ktorých k tomu dohnala zúfalá situácia. Lekára si totiž nemôžu dovoliť.

Antibiotiká, ktoré sú určené pre domácich miláčikov, konkrétne ryby, sú dostupné oveľa ľahšie ako antibiotiká pre ľudí. Nie je potrebné, aby ich predpísal lekár a aj ich cena je omnoho prijateľnejšia. Navyše, najmenej 5 druhov antibiotík pre ryby tvarom, farbou a potlačou pripomína lieky určené pre ľudí, čo môže pacientov ešte viac motivovať k tomu, aby ich užili.

Aj keď užívanie antibiotík pre ryby zatiaľ nie je bežnou praktikou, každý jeden prípad je alarmujúcim prejavom zúfalstva a dôkazom toho, v akom biednom stave sa zdravotníctvo ocitlo. Práve preto sa odborníci z oblasti farmakológie na čele s Brandonom Bookstaverom rozhodli, že desivé výsledky štúdie odprezentujú na decembrovej konferencii American Society of Health-System Pharmacists v Las Vegas.

Situácia v zdravotníctve je alarmujúca

Už samotné užívanie liekov bez lekárskeho predpisu je nebezpečné, nehovoriac o užívaní liekov pre zvieratá. Takéto správanie môže prispieť k tomu, že sa bude zvyšovať odolnosť voči dostupným antibiotikám a potrvá dlhšie, kým sa nájde vhodná, zaberajúca liečba. Aj keď sa môže zdať, že lieky určené pre ryby zaberajú aj u ľudí, lekári ich jednoznačne neodporúčajú užívať.

Prieskum ukázal, že lieky pre zvieratá sú bežne dostupné na mnohých webových stránkach, pričom sa medzi nimi nachádzajú liečivá, ktoré sa zvyčajne predpisujú aj ľuďom, ako napríklad penicilín či amoxicilín. Navyše, niektorí predajcovia liekov podporujú ľudí v tom, aby lieky pre zvieratá kupovali a užívali.

Tento trend je však mimoriadne nebezpečný, lieky určené pre zvieratá môžu človeku vážne uškodiť, a to najmä v prípade, ak sa nimi predávkuje. Cena za liečbu sa tak vyšplhá omnoho vyššie, ako keby človek navštívil svojho lekára. Aj keď zdravotníctvo jednoznačne nie je ideálne ani na Slovensku, Američania platia za lieky najvyššie sumy na svete. Žiaľ, okrem varovaní neexistuje spôsob, akým by bolo možné efektívne zabrániť tomu, aby ľudia svojvoľne užívali lieky, ktoré sú voľne dostupné.