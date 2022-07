Amber Heard čelí ďalšej obžalobe. Poisťovacia spoločnosť sa s ňou chce súdiť kvôli procesu s Deppom

Amber Heard čelí po ukončení súdneho procesu s hercom a bývalým partnerom Johnny Deppom ďalšej obžalobe, ktorá tiež súvisí s celým prípadom. Po ukončení súdneho procesu ju žaluje poisťovacia spoločnosť, ktorá žiada vyplatenie súdneho procesu za ohováranie Deppa.

Obvinenia z domáceho násilia stáli Johnnyho Deppa niekoľko rokov života, rovnako ako aj množstvo známych úloh, o ktoré kvôli zásade „vinný, kým nie je dokázaná nevina“ prišiel. Po ukončení súdneho sporu herečke z filmu Aquaman porota rozhodla v prospech Deppa a nariadila jej odškodné vo výške 15 miliónov dolárov za nepravdivé tvrdenia o domácom zneužívaní.

Tím právnikov na strane Amber sa neskôr v 43-stranovom podaní ohradil proti rozhodnutiu súdu a 1. júla požiadal súd, aby bol rozsudok porotcov zrušený, zamietnutý, alebo aby sa celý proces začal odznova.

Poisťovňa nemusí platiť za úmyselné konanie poistenca

Ako sa zdá, po rozhodnutí súdu čelí Amber znovu ďalšej obžalobe. Po ukončení súdneho procesu je žalovaná poisťovňou kvôli jej povinnostiam hradiť náklady, ktoré vznikli v nedávnom procese za ohováranie medzi ňou a Deppom, informuje portál Unilad.

General Insurance Company je poisťovacia spoločnosť, ktorá Amber poistila od 18. júla 2018 do 18. júla 2019 – dva roky po jej prvých obvineniach z fyzického zneužívania a žiadosti o rozvod s Deppom.

V tom istom období totiž herečka retweetla správu Washington Post z roku 2018 – práve táto správa viedla k tomu, že Depp podal žalobu za ohováranie (v marci 2019).

Poisťovňa v obžalobe žiada o tri body: zbavenie povinnosti zaplatiť za jej obhajobu v súdnom spore, zbavenie povinnosti zaplatenia akejkoľvek časti 15-miliónového rozsudku, a odmietnutie povinnosti platenia trovov prebiehajúceho súdneho sporu spojeného s odvolaním.

Podľa kalifornského práva poisťovateľ nezodpovedá za odškodnenie spôsobené úmyselným konaním poistenca, cituje Unilad z portálu New York Marine. Nakoľko podľa rozsudku Amber počas procesu konala úmyselne, poisťovacej spoločnosti by nemali vzniknúť povinnosti, ktoré by za iných okolností musela naplniť.