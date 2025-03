Alojz Hlina sa hlási z hraníc s Maďarskom: Od zlosti až penil, tomuto vraj nikto neuverí. Pre Fica má jasný odkaz

Jednou z hlavných tém posledných dní na Slovensku je nebezpečné ochorenie slintačky a krívačky. Potvrdené je v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska – v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska.

Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi. Téma postupne rezonuje aj medzi politikmi a Alojz Hlina z opozičnej strany SaS sa vybral na hranicu s Maďarskom v Medveďove, kde ho poriadne nahnevalo, že Slovensko, na rozdiel od nášho suseda, nemá pri vstupe do krajiny zavedené žiadne opatrenia. Na sociálnej sieti zverejnil krátke video.

Dezinfekčné rohože

Hlina poukázal na to, že keď autá prichádzajú na Slovensko, nečakajú ich žiadne opatrenia, no pri vstupe do Maďarska musia prejsť cez akési dezinfekčné rohože, čo kontroluje polícia. „Tá infekcia prišla z Maďarska a Maďari sa teraz chránia pred nami,“ hovorí rozzúrený Hlina na videu.

„Toto nikto neuverí čo sme my za krajinu,“ dodal. O predstaviteľoch vláda povedal, že krúžia ako supy a idú odškodňovať, no slovenské chovy neochraňujú. O vyjadrenie sme požiadali ministerstvo pôdohospodárstva a v prípade jeho dodania budeme článok aktualizovať.