Alan Turing nebol jediný. Táto žena bola počas vojny tou najlepšou kryptoanalytičkou, prelomila kód nacistov

Pravdepodobne nie, aj keď v druhej svetovej vojne zohrala dôležitú úlohu. Patrila medzi tie najlepšie kryptoanalytičky druhej svetovej vojny. Dokonca sa jej podarilo odhaliť a rozbiť jednotku nacistických špiónov. Jej zásluhy si však pripísala FBI.

Študovala literatúru, no stala sa tou najlepšou kryptoanalytičkou

Elizabeth Smith Friedman sa narodila 26. augusta v roku 1892 do rodiny bankára a politika. Bola však vychovávaná na farme ako najmladšia spomedzi 9 detí. Vyštudovala anglickú literatúru a po škole sa na krátky čas stala zástupkyňou riaditeľa na jednej zo škôl v Indiane, kde v tom čase žila.

Svojho postu sa však čoskoro vzdala a nasťahovala sa späť k rodine. V roku 1916 začala pracovať v Riverbank Laboratories, na mieste, ktorého cieľom bolo študovať kryptografiu. Ako píše portál National Geographic, spoločnosť patrila boháčovi Georgovi Faybanovi, ktorý bol posadnutý dielami Shakespeara a Francisa Bacona.

Fabyan veril, že Francis Bacon ukryl do svojich diel tajné správy, ktoré by mohli zmeniť dejiny literatúry. Preto si do Roverbank Laboratories dal zavolať tých najlepších odborníkov, ktorí by mohli tajné správy nájsť a rozlúštiť. Tak sa stretol s Elizabeth Friedmanovou. Vďaka tomu Elizabeth objavila svoju lásku k tajným kódom a svoj jedinečný talent tieto kódy rozlúštiť a tu stretla aj svojho manžela, Williama Friedmana, za ktorého sa v roku 1917 vydala.

Ešte 4 roky spolu manželia pracovali v kryptologickom laboratóriu, v roku 1921 však museli ísť do Washingtonu, kde ich zamestnalo ministerstvo obrany, píše NSA. Jej kariéra sa odvíjala čoraz zaujímavejším smerom. Napríklad, pomáhala odhaľovať pašerákov fungujúcich na medzinárodnej úrovni a drogové kartely v rôznych kútoch sveta. Pašeráci totiž neraz komunikovali prostredníctvom zašifrovaných správ v domnienke, že je nemožné ich odhaliť. Elizabeth to však dokázala. Počas tohto dokonca pomáhala chytať pašerákov, ktorí do Ameriky privážali rum.

Dešifrovala tisícky správa ročne

Jej tempo bolo neuveriteľné, medzi rokmi 1926 až 1930 sa jej podarilo rozšifrovať viac ako 20-tisíc správ ročne, ktoré boli písané rôznymi kódovacími systémami. To všetko robila ručne, za pomoci obyčajného papiera a ceruzky. Neraz sa musela postaviť aj pred súd a vysvetliť, ako kód rozlúštila, vďaka čomu usvedčila desiatky zločincov. V jednom z prípadov svedčila dokonca aj proti Al Caponeho mužom. Počas svojej kariéry tak odhalila stovky zločincov a ako odborníčka svedčila najmenej v 33 prípadoch.

O Elizabeth Friedmanovej sa čoskoro hovorilo po celom svete, stala sa tou najlepšou kryptoanalytičkou svojej doby a to napriek tomu, že niečo také nikdy neštudovala, píše portál TIME. Známa bola ako Lady Manhunter alebo Key Woman. Elizabeth však zo slávy nemala radosť. Dešifrovanie kódov by malo byť tajnou operáciou a čím viac sa o nej hovorilo, tým lepšie dokázali zločinci svoje správy šifrovať a tým bola jej práca náročnejšia.

Ako však píše The Smithsonianmag, Elizabeth to mala poriadne ťažké najmä preto, lebo bola žena. Prekážkami sa však nenechala odradiť a v roku 1940 vytvorila tím, ktorého úlohou bolo sledovať nemeckých špiónov a snažiť sa odhaliť ich plány. V roku 1943 sa dostavil obrovský úspech, keď Elizabeth úspešne odhalila celú sieť nacistických špiónov. Napriek tomu, že jej kládol polená pod nohy, si všetky jej zásluhy pripísal John Edgar Hoover, ktorý bol v tom čase riaditeľom FBI a túžil po kariérnom postupe. Žena totiž v tom čase mala len prijímať rozkazy od nadriadených. Práve tí nadriadení však k prežitiu potrebovali jej talent a schopnosti.

Jej zásluhy si pripísala FBI na čele s Hooverom

Elizabeth o svojich úspechoch hovorila len málo a aj fakt, že nacistických špiónov odhalila ona, si so sebou vzala do hrobu. Vojnové zásluhy predsa nemohli byť pripísané žene, napriek tomu, že bez jej práce by mohla druhá svetová vojna dopadnúť celkom inak. Elizabeth však nemala na výber, bola nútená podpísať dohodu, že o svojom konaní bude až do smrti mlčať. Klamstvá o tom, kto nacistických špiónov odhalil, sa preto dostali aj do učebníc a až donedávna o Elizabeth Friedmanovej vedel len málokto, píše TIME.

Key Woman zomrela v roku 1980 a jej úspechy viac už nemuseli ostávať v tajnosti. Napriek tomu boli dokumenty o jej práci odtajnené až v roku 2008. O živote Elizabeth Friedmanovej sa v súčasnosti dozviete napríklad vďaka dokumentu s názvom The Codebreaker. Okrem toho, na základe knihy novinára Jasona Fagoneho vznikol film The Woman Who Smashed Codes.