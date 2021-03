AKTUÁLNE: Richard Sulík končí ako minister hospodárstva, podáva demisiu

Igor Matovič včera informoval, že je ochotný odstúpiť z postu predsedu vlády a pôsobiť ako jej člen. Podmienkou je však odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), Márie Kolíkovej (Za ľudí) z postu ministerky spravodlivosti a Juraja Šeligu (Za ľudí) z funkcie podpredsedu Národnej rady SR.

“Ak koaliční partneri naplnia záväzky, ktoré verejne deklarovali a z ktorých vychádzajú naše požiadavky, som ochotný odstúpiť z pozície predsedu vlády SR a pôsobiť v nej ako jej člen,” povedal premiér. Stanovisko následne uverejnila aj strana Sloboda a solidarita. Výmena premiéra je podľa SaS kľúčom k dobrej vláde, s lepším manažmentom, komunikáciou a organizáciou.

Koaličná SaS oceňuje ochotu Igora Matoviča (OĽANO) odstúpiť z postu predsedu vlády. Ak by ale viedol niektorý rezort, ponuka šéfa SaS Richarda Sulíka na odchod z vlády by bola bezpredmetná. Nevidí tiež dôvod na odovzdanie jedného z ministerstiev. Odmieta aj návrhy na personálne zmeny motivované osobnou pomstou. Strana trvá na tom, že ak do stredy (24. 3.) nedôjde k dohode, jej ministri podajú demisiu a SaS odíde z vlády. Vyplýva to z nedeľňajšieho stanoviska SaS.

Richard Sulík podáva demisiu

“Matovič si znepriatelil prakticky všetkých”, uviedol Richard Sulík na dnešnom tlačovom brífingu. “Všetci už vidia, že nie je spôsobilý viesť vládu a napriek tomu žiada môj odchod a aj odchod ministerky Kolíkovej. ženie ho osobná pomsta.” Richard Sulík následne oznámil, že podáva demisiu, zajtra ju doručí prezidentke Zuzane Čaputovej.

“Za SaS sme týmto splnili jeho (Matovičove, pozn. TASR) osobné personálne požiadavky, ktoré sa týkajú vlády a môže dôjsť k jej rekonštrukcii, ako to požadujeme už vyše týždňa,” povedal Sulík. Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) podľa jeho slov už nič nebráni podať demisiu. SaS trvá na odchode premiéra, inak odídu z vlády aj ich ostatní ministri. Odmietajú zmenu počtu ministerstiev. Deklarujú ochotu naďalej rokovať.

Zmenu počtu ministerstiev Sulík odmieta

Jana Bittó Cigániková neodstúpi z funkcie predsedníčky zdravotníckeho výboru, ako žiadal Igor Matovič. Podľa vlastných slov bola na každom rokovaní a táto podmienka sa nezakladá na pádnych argumentoch.

Richard Sulík rázne odmieta, aby sa menil počet ministerstiev pre jednotlivé strany. Ak sa neuskutoční žiadna dohoda, demisiu zrejme podajú aj minister školstva a minister zahraničných vecí. Ak dôjde k rekonštrukcii vlády, Sulík chce s novým premiérom rokovať o zložení novej vlády. Ak by sa podľa Sulíka Igor Matovič len presunul z postu premiéra na post ministra, chce ostať vo vláde na nejakej pozícii, ktorú bližšie nešpecifikoval. Strana SaS je stále proti predčasným voľbám, ak dôjde na vláde k hlasovaniu, strana bude proti.

Rozhodnutie, kto bude viesť ministerstvo hospodárstva má v rukách prezidentka Zuzana Čaputová. Koaličná rada bude ešte zasadať dnes, Igor Matovič zatiaľ svoju účasť nepotvrdil. Svojou demisiou Richard Sulík vytvoril priestor pre Matoviča, aby taktiež podal demisiu. “Potom bude priestor na rokovania už s novým premiérom”, doplnil Sulík.