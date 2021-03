AKTUÁLNE: Mária Kolíková končí ako ministerka spravodlivosti, podáva demisiu

Pri prvých vyjadreniach strany Za ľudí oznámila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, že chce koalíciu, v ktorej sa dá normálne pracovať. Zároveň oznámila, že odíde z vlády, ak Matovič zostane premiérom.

V nedeľu prišlo vyhlásenie premiéra Igora Matoviča, ktorý oznámil, že je ochotný vzdať sa funkcie, no má podmienky. Jednou z nich bolo aj to, že ministerka spravodlivosti sa vzdá svojej funkcie. “Pozitívne vnímame ponuku odstúpenia ministerky Márie Kolíkovej a túto ponuku prijímame. Na miesto nového ministra požadujeme skúseného odborníka, ktorý nemá politické previazanie s vládami Róberta Fica a Petra Pellegríniho,” povedal na tlačovej besede.

Mária Kolíková podáva demisiu, končí vo funkcii ministerky

Podmienkou tiež bolo odstúpenie Richarda Sulíka z funkcie, ten podal demisiu už včera. Ďalšou z podmienok je aj odstúpenie predsedníčky zdravotníckeho výboru NR SR Jany Bittó Cigánikovej (SaS) a odstúpenie Juraja Šeligu (Za ľudí) z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Požiadavkou zo strany OĽANO je aj nové prerozdelenie ministerských postov, a to striktne na základe výsledkov volieb. “SaS sa teda vzdá jedného z ministerstiev, ktoré jej hnutie OĽANO po voľbách prepustilo na svoj úkor,” objasnil Matovič.

Dnes na tlačovej besede svoje stanovisko prezentovala strana Za ľudí. Veronika Remišová oznámila, že z vlády odchádza ministerka Mária Kolíková. Poďakovala sa za jej prácu počas celého roka. “Nie je to rozhodnutie strany, je to jej osobné rozhodnutie”, povedala Remišová. S požiadavkou na jej odchod od premiéra sa Remišová nevie stotožniť.

Ministerka Kolíková povedala, že do vlády vstupovala s veľkými očakávaniami, aby splnila sľuby, ktoré dala vláda občanom. “Za krátke obdobie sa podarilo mnohé, v oblasti justície je to veľká reforma, ktorá súvisí aj so zmenou ústavy,” povedala Kolíková. Demisiu podala dnes ráno, stretnutie s pani prezidentkou je o 16. hodine. Kolíková však dodala, že je pripravená sa na ministerstvo spravodlivosti vrátiť. K jej rozhodnutiu prispelo aj vyjadrenie premiéra Matoviča, na jeho slová však nechcela reagovať.

Koaličná kríza by sa mala vyriešiť do pondelka, naťahuje sa už tretí týždeň, potvrdila Remišová. O demisii hovoril aj Juraj Šeliga. Ak sa stane to, že demisiu podá aj Remišová, vzdá sa svojej funkcie aj on. Ak dôjde k rekonštrukcii vlády, Mária Kolíková by sa mala vrátiť do funkcie ministerky spravodlivosti. Šéfka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská doplnila, že strana mieni Kolíkovú podporovať za ministerku spravodlivosti, ak dôjde k rekonštrukcii vlády. Za ľudí naďalej dúfa v zachovanie štvorkoalície.