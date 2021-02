Aktuálne husto sneží, od polovice týždňa sa prudko ochladí. SHMÚ vydalo výstrahy na niektoré okresy

Na juhu Nitrianskeho a najmä Banskobystrického kraja môže počas utorka napadnúť miestami desať až 15 centimetrov (cm) snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Pre okresy Levice, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec a Rimavská Sobota vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu prvého stupňa pred snežením. Ako uviedol na svojej webovej stránke, výstraha platí do 21:00. Meteorológovia očakávajú výskyt sneženia, pri ktorom spadne 10 až 15 cm nového snehu.

Pripravte sa na mrazivé počasie

Ako informuje portál imeteo.sk, najviac snehových zrážok sa očakáva najmä na juhu Slovenska. Snežiť by malo až do večerných hodín, teploty sú však na niektorých miestach plusové, preto sa snehová pokrývka nemusí udržať. Na západe sa aktuálne teploty pohybujú okolo +1 °C. V priebehu ďalších hodín sa však zrážkové pole presunie nad stredné a postupne nad východné Slovensko, kde by mala snehová pokrývka pribúdať. Podľa aktuálnych výpočtov numerických modelov by v týchto regiónoch mohlo pripadnúť 4 až 9 cm nového snehu.

Imeteo tiež informuje, že v druhej polovici týždňa na Slovensko môžu prísť mrazy, ktoré budú najskôr v oblasti Nemecka, Rakúska a Čiech. V Nemecku už počasie komplikuje dopravu. Tisíce vodičov uviazli v noci na utorok v Nemecku v mrazivom počasí v dopravných zápchach. Najhustejšie sneženie za posledné roky spôsobilo v krajine dopravný chaos. Informovali o tom svetové agentúry AFP a AP.

Českú republiku čaká v nasledujúcich dňoch najchladnejšie obdobie tohtoročnej zimy. Ľadový vzduch z Arktídy spôsobí až mínus 20 stupňové mrazy. Informoval o tom v pondelok spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na vyjadrenia meteorologičky Dagmar Honsovej. Arktický vzduch, ktorý bude do Česka prúdiť zo severovýchodu, zrazí podľa Honsovej denné teploty hlboko pod dlhodobý normál.

Vo štvrtok príde k avizovanej zmene. Pripravte sa na poriadny teplotný šok. Vo štvrtok sa prudko ochladí. Zatiaľ čo v stredu teploty vystúpia ešte na +1 až +9 °C, vo štvrtok bude už len od -10 do -3 °C. Ochladí sa tak aj o viac ako 10 °C. Pocitová teplota sa na celom území bude pohybovať pod -10 °C a na severe bude klesať na -20 °C.

Situáciu komplikujú aj hladiny riek

Pre okresy Michalovce a Trebišov mimo povodia rieky Roňava platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. Pre okresy Senica, Malacky, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca a Sobrance je vydaná výstraha prvého stupňa. Podobne to platí aj pre juh okresu Nové Zámky, pre Košice v povodí riek Hornád a Bodva a pre okres Trebišov v povodí rieky Roňava. Výstraha je pre všetky okresy platná do stredy 10. februára do 10:00.

Pre Michalovce v dolnej časti Bodrogu vydal ústav výstrahu vzhľadom na očakávaný dážď, zásoby snehu a nasýtenosť povodí. Doplnil, že aj na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov. V súvislosti s okresom Trebišov bez Roňavy uviedol, že na Bodrogu majú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity.