Aktivisti zafarbili Stonehenge na oranžovo: „Buď ukončíme éru fosílnych palív, alebo ona skončí nás,“ odkazujú vládam

Just Stop Oil „vyzdobili“ anglický Stonehenge oranžovým práškom, ktorý bol vytvorený z kukuričnej múky. Dvaja podporovatelia hnutia okolo 12:00 začali sprejovať ikonické skaly deň pred tým, ako sa neďaleko Salisbury majú stretnúť tisíce ľudí pri oslavách letného slnovratu.

Just Stop Oil požadujú, aby sa nastupujúca vláda Spojeného kráľovstva zaviazala k spolupráci s ostatnými vládami pri ukončení ťažby a spaľovania ropy, plynu a uhlia do roku 2023, informuje organizácia na svojej oficiálnej stránke.

„Vláda Spojeného kráľovstva, sa zaviazala uzákoniť pôvodnú požiadavku Just Stop Oli „žiadna nová ropa a plyn“. Všetci však vieme, že to nestačí. Pokračovanie v spaľovaní uhlia, ropy a plynu bude mať za následok smrť miliónov ľudí,“ povedal hovorca spoločnosti.

Podľa jeho slov je nutné, aby sa ľudia spojili a bránili ľudstvo. V opačnom prípade riskujeme všetko. Just Stop Oil preto požaduje, aby nastupujúca vláda podpísala právne záväznú zmluvu o postupnom vyradení fosílnych palív do roku 2030.

Upozorňuje tiež, že v prípade, ak vlády neprijmú zmysluplné opatrenia, zástancovia Just Stop Oil v spolupráci s občanmi z Kanady, Rakúska, Nórska, Holandska a Švajčiarska sa v lete pripoja k odporu.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange

🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.

🧯 Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024