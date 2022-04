Ako vyzerá ruské štátne vysielanie? Správy majú úplne naopak, tvrdí zakladateľka nezávislej ruskej televízie

Dožď TV (V preklade televízia Dážď), založila spolu s Verou Kričevskajou v roku 2008.

Ako informuje kanál LAD Bible, po kremeľskom skriminalizovaní akejkoľvek verejnej opozície či spravodajstva, ktoré nepodporuje Putinovu verziu o invázii na Ukrajinu, boli začiatkom marca donútené kanál prerušiť.

Zákon sa totiž týka akejkoľvek snahy pokryť situáciu na Ukrajine iným pohľadom, než Putinovým – nelegálne je dokonca nazvať inváziu inak, ako „špeciálna vojenská operácia“.

Sindeeva pre portál Independent prehovorila o dopadoch, ktoré má spravodajstvo štátnych médií na občanov v Rusku. Podľa nej existuje len 20 percent občanov, ktorí konflikt nepodporujú – tí si podľa jej slov nájdu vždy iné spôsoby, ako zistiť pravdu.

Natalia Sindeeva: „We have never had such a difficult decision in our lives“. pic.twitter.com/jJiG3dUj6U

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022