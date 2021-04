Ako spoznáte narcistu? Podľa odborníkov existujú 2 typy, na základe týchto čŕt ich okamžite odhalíte

V súčasnosti sa však stáva normou pravidelne zdieľať na sociálnych sieťach „selfíčka“ a očakávať chválu zo strany online priateľov. Mení sa náhľad na to, čo sa považuje za narcistické a čo nie. Kým kedysi bol narcistický človek sadistickým manipulátorom, dnes je za narcisa považovaný aj niekto, kto nemá problém pohladkať si vlastné ego samochválou. Vedci preto vytvorili dve kategórie, ktoré poukazujú na to, že realita môže byť celkom iná, ako by ste si možno mysleli?

Má narcis naozaj vždy vysoké sebavedomie?

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Personality and Individual Differences, nie vždy je narcistické správanie poháňané patológiou, ako napríklad psychopatia. Vedcom donedávna nebolo jasné, prečo sa narcistickí ľudia vyžívajú v aktivitách, ako je napríklad samochvála, keď práve toto správanie zapríčiňuje, že na nich iní ľudia pozerajú s dávkou znechutenia a opovrhovania.

Najnovšia štúdia však ukazuje, že narcistický človek sám seba nie vždy považuje za grandiózneho, ba práve naopak, trápi ho neistota, píše portál Science Alert. Do štúdie sa zapojilo 270 ľudí s priemerným vekom 20 rokov. Podľa klinickej psychologičky, Mary Kowalchyk, výsledky ukazujú, že narcizmus je možné chápať ako obranný mechanizmus, ktorým sa človek snaží zakryť pochybnosti o vlastnej sebahodnote.

Už pred vykonaním výskumu psychológovia rozlišovali dva typy narcisov. Jedným z nich je zraniteľný narcis, ktorého trápi nízke sebavedomie, je úzkostný a citlivý na akúkoľvek kritiku. Druhým typom je narcis, ktorého nízke sebavedomie určite netrápi a sám seba považuje za toho najlepšieho človeka na svete.

Neistota a pocit viny

Nový výskum ukázal, že samochválou nešetria najmä tí ľudia, ktorí bojujú s neistotou a s pocitom viny. Narcis, ktorý sa vyznačuje zároveň aj psychopatickou črtou, zvyčajne vinu nepociťuje. Čo sa však týka narcisov s nízkym sebavedomím, ich samochvála zvyčajne vedie k tomu, že ich okolie nemá príliš v obľube. To zhoršuje pocit neistoty a vytvára sa akýsi začarovaný kruh.

Potvrdzuje to malá štúdia z roku 2017. Tá ukázala, že ak vedci prezentovali skupine narcistických mužov ich vlastné fotografie, na skenoch mozgu bol viditeľná nespokojnosť a úzkosť. Na druhej strane, narcis, ktorý sám seba považuje za úžasného človeka, zvyčajne naozaj verí, že je ten najlepší a nevykazuje známky neistoty. V štúdii vedci píšu, že takýto typ narcizmu sa zvyčajne považuje za prejav psychopatie.

Mení sa celá spoločnosť

Vedci už nejaký ten čas diskutujú o tom, či sa narcistickí ľudia v skutočnosti majú radi alebo nie. Rozdelenie na dve kategórie umožňuje lepšie pochopenie narcistického správania a pohnútok. Nech totiž narcis spadá do ktorejkoľvek kategórie, môže svojmu okoliu spôsobovať nemalé ťažkosti.

Postrehli ste však, že narcizmus sa netýka len jedincov, ale celej spoločnosti? Čoraz viac sa sústreďujeme na seba a fascinuje nás sláva a úspech. Dlhodobý výskum napríklad ukázal, že v súčasnosti sa v pubertálnom veku považujeme za omnoho dôležitejších, než v roku 1963. Pocit dôležitosti v sebe umocňujeme aj zdieľaním každej maličkosti na sociálnych sieťach.