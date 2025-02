Ako skončí vojna na Ukrajine? Slováci vyjadrili jasný postoj (ANKETA)

Vojna Ruska na Ukrajine trvá už takmer 1100 dní. Podľa najnovších informácií zaznievajúcich z Bieleho domu by mier mohol byť vecou „nie príliš vzdialenej budúcnosti“. Ako to vidia Slováci a Ukrajinci žijúci v Banskej Bystrici? Ako podľa nich skončí vojna na Ukrajine?

Americký prezident Donald Trump má rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, miestom ich stretnutia by mohla byť Saudská Arábia. Prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že s americkým prezidentom viedol dlhý rozhovor, pripúšťa dokonca aj dohodu s Kremľom. Aktuálne to vyzerá tak, že rokovania prebehnú len medzi USA a Ruskom. Trump nevedel odpovedať na otázku, či v tomto bode považuje Ukrajinu za rovnocenného partnera. Jeho postoj však kritizujú predstavitelia Európskej únie. Mierovú dohodu podľa nich nebude možné dosiahnuť bez prítomnosti Kyjeva a jeho európskych partnerov.

V uliciach Banskej Bystrice sme sa preto pýtali Slovákov a aj Ukrajincov na ich názor na chystané mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré iniciuje americký prezident Donald Trump. Zaujímalo nás, ako podľa nich vojna na Ukrajine skončí, či by mal náš východný sused súhlasiť s ukončením bojov aj v prípade územných strát, či by mala mať Ukrajina garantované miesto v Európskej únii a NATO a aj to, či výsledok rokovaní nejako ovplyvní Slovenskú republiku.

