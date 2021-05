Ako sa starať o vulvu či penis a prečo je dôležitý sexuálny súhlas? Odpovie vám prvý web o sexuálnom vzdelávaní

Pred niekoľkými dňami bola spustená prvá slovenská webová stránka, ktorá sa zameriava komplexne na otázky sexuálneho vzdelávania. Za jej vznikom stojí skupina mladých ľudí, ktorí sa rozhodli vyplniť medzery, ktoré v tejto oblasti pravdepodobne všetci máme. Navyše nezáleží na vašej orientácii, pohlaví alebo rode, Prirodzene sa snaží venovať všetkým, bez rozdielu.

Koncom minulého roka sme vám priniesli zaujímavý rozhovor s mladou a ambicióznou Nikoletou Nagyovou, študentkou Sokratovho inštitútu, ktorá sa rozhodla priniesť na Slovensko zaujímavý projekt. Tým je web Prirodzene, ktorý ponúka pre dospievajúcich aj dospelých komplexné a pravdivé poznatky z oblasti sexuálneho vzdelávania.

Odborne zastrešený, s informáciami pre dospievajúcich aj dospelých

Sme radi, že dnes je už táto myšlienka realitou. Prirodzene je navyše odborne zastrešený Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo a organizáciami Advocates for Youth, Answer, YTH (Youth+Tech+Health), International Papillomavirus Society (IPVS) a so Sokratovým inštitútom. Pozreli sme sa, akým témam sa hneď od svojho začiatku venuje.

Človek s penisom a človek s vulvou

V prvom rade je nutné zdôrazniť, že web Prirodzene nerobí rozdiely medzi orientáciou či rodom, preto je zaujímavé, akým spôsobom sú samotné články formulované, a ako nám prezradila Nikoleta, vďaka tomu sa stávajú aktuálnymi pre oveľa širšie publikum.

“Keď napíšem ľudia s penisom, tak je to určené aj pre cisrodových mužov aj pre niektoré transrodové ženy alebo pre kohokoľvek, kto má penis. Bez ohľadu na to, či sa identifikuje ako muž alebo nie.” Preto na webe nájdeme napríklad článok o vonkajšom pohlavnom ústrojenstve človeka s penisom a človeka s vulvou.

Prirodzene pre všetkých, bez rozdielov

“LGBTIQ+ komunita ľudí je strašne vytláčaná spoločnosťou v rôznych oblastiach, určite k tomu nebudeme ďalej prispievať. Budeme sa však snažiť byť inkluzívni aj k iným marginalizovaným skupinám, ktoré sú často vytláčané z témy sexuality. Obsah sa budeme snažiť prispôsobiť tak, aby si z neho niečo odniesli napríklad aj telesne postihnutí. Skrátka, sexualita je komplexná, a preto sa budeme snažiť priniesť o nej čo najkomplexnejšie informácie,” dodala Nikoleta.

Sexuálne vzdelávanie nie je iba o sexe. Je oveľa komplexnejšie

Prirodzene sa venuje piatim základným témam, ktorými sú ľudské telo, identita jednotlivca, sex a sexualita, sexuálne zdravie a vzťahy a ľudské správanie. Sexuálne vzdelávanie totiž ani zďaleka nie je iba o samotnom sexe, ale zahŕňa celé spektrum ďalších obsahovo bohatých kategórií, ktoré sú súčasťou aj nášho každodenného života.

V jednotlivých kategóriách si môžeme ujasniť, čo presne znamená sexuálna orientácia, pohlavie, rod alebo rodová identita. Dozvieme sa, čo je cyklus sexuálnej aktivity, ako na samovyšetrenie genitálií a prsníkov, ktoré sú dôležité v rámci prevencie alebo prečo by sme mali dávať väčšiu pozornosť súhlasu vo vzťahoch. A samozrejme, mnoho ďalších vecí, o ktorých si možno máme nejakú predstavu, ale často až do ich hĺbky nevidíme.

Články pre dospelých a zaujímavé videá pre mladšie ročníky

Na stránke Prirodzene sa momentálne nachádza 40 článkov pre dospelých a starších dospievajúcich a zároveň 15 videí pre mladších dospievajúcich. Tie sú na jednej strane edukačné, na druhej veľmi pekne animované a so silnými myšlienkami, veď posúďte sami.

Sexuálne aktivity majú byť dobrovoľné, ak sa staneme obeťou obťažovania, nikdy to nie je naša chyba

Napríklad vo videu o tom, čo je sexuálny súhlas sa dozvieme, že je dôležité, aby všetci, ktorí sa zapájajú do sexuálnej aktivity, to robili dobrovoľne. Ak niekto neodpovie, neznamená to automatické áno. Mali by sme myslieť aj na to, že ľudia pod vplyvom alkoholu či drog nemusia byť schopní vyjadriť súhlas.

Na záver nechýba upozornenie, ktoré hovorí, že ak sa staneme obeťami sexuálneho obťažovania, nikdy to nie je naša chyba. Je to dôležitá myšlienka, pretože v spoločnosti častokrát panuje opačný názor a obete sa napokon boja povedať pravdu.

Informácie, ktoré nepoznáme, ale môžu nám pomôcť

Nikoleta v závere nášho rozhovoru vyzvala čitateľov Prirodzene, aby napriek všetkým stereotypom a stigmám, ktoré máme naučené, sem prišli s otvorenosťou. Práve vďaka nej môžu byť informácie komplexné a pre ľudí bez výnimiek.

“Určite tu nájdete veci, pri ktorých si poviete, toto som doteraz celý život robil zle, či takýmto spôsobom som ubližoval ľuďom alebo veď ja vlastne neviem veľa o svojom tele. A to je v poriadku. Je úplne v poriadku mýliť sa. Je to priestor pre nás sa niečo nové naučiť, niektoré veci si odpustiť a niektoré veci odpustiť aj svojmu okoliu.”

Na Slovensku máme v tejto oblasti medzery, Prirodzene ako jedným z riešení

A vďaka tomu stránka Prirodzene môže byť užitočná pre všetkých z nás. Ide totiž o témy, ktoré by sme mali poznať, napriek tomu sa o nich v škole častokrát nedozvieme. Sama Nikoleta sa s vyučovaním sexuálnej výchovy po prvýkrát stretla počas svojho štúdia až na strednej škole v Holandsku a uvedomila si, že v tejto oblasti máme na Slovensku obrovské medzery.

A tie je potrebné vyplniť, aby sa predišlo napríklad samotnému nechcenému násiliu, rôznym chorobám alebo aj možnému strachu z vecí, ktoré môžu byť úplne v poriadku a normálne, iba o tom nevieme.

Navštívte web Prirodzene, kde nájdete široké spektrum informácií z oblasti sexuálneho vzdelávania, ktoré by sme mali všetci poznať. Zaujímavé informácie nájdete aj na Instagrame @Prirodzeneweb, napríklad ako tipy na zaujímavé a náučné knihy, podcasty či videá.

