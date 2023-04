Ako dlho trvá, kým si vytvoríme návyk? Ľudia veria, že je to 21 dní, podľa vedcov je to ale úplne inak

Hovorí sa, že zvyk je železná košeľa. No žiaden sa nevytvorí zo dňa na deň a zvyčajne to chvíľu trvá, mnohí veria, že presne 21 dní. Ako je to ale v skutočnosti?

Kniha plastického chirurga sa tešila značnej popularite

Ako informuje Science Alert, v roku 1960 plastický chirurg Maxwell Maltz uverejnil knihu, v ktorej tvrdil, že trvá 21 dní, kým si človek vytvorí návyk. Kniha si okamžite získala značnú pozornosť a popularitu. K tomuto záveru došiel Maltz na základe sledovania toho, ako dlho pacientom trvalo, kým si po operácii zvykli na svoju novú tvár.

Napriek tomu, že to so zmenou správania nemá veľa spoločného, mnohí do dnešného dňa veria, že 21 dní naozaj stačí na vytvorenie nového návyku. Vedci sa rozhodli, že Maltzove tvrdenia overia za pomoci experimentu. Po dobu 4 rokov zhromažďovali dáta od 30 000 ľudí navštevujúcich posilňovňu. Tí šli počas tohto obdobia cvičiť viac ako 12 miliónkrát.

Do výskumu bolo zapojených aj 3 000 zamestnancov nemocnice, ktorí si počas viac ako 100 služieb umyli ruky vyše 40 miliónkrát. Odborníci sledovali, po akom čase sa u ľudí začali objavovať predvídateľné vzorce správania.

Ako dlho trvá vytvoriť si návyk?

Ukázalo sa, že nie každý návyk sa tvorí rovnako dlho. Napríklad, čo sa cvičenia týka, vytvoriť si návyk trvalo približne 6 až 7 mesiacov. Pokiaľ ide o umývanie rúk, návyk sa vytvoril v priebehu niekoľkých týždňov, informuje PNAS.

Vzhľadom na to, že dobré, ale aj zlé návyky, môžu mať vážny dopad na naše fyzické a psychické zdravie, odborníci sa im venujú dlhodobo. Už štúdia v roku 2019 ukázala, že každodenné návyky, napríklad pravidelné jedenie raňajok, sa formujú celé týždne. Experimentu sa zúčastnilo 96 ľudí a kým niektorí nadobudli pocit automatizácie správania po 18 dňoch, iným to trvalo 254 dní.

Avšak, kým staršia štúdia sa spoliehala na subjektívne výpovede zúčastnených, v tej novej využívali vedci zhromaždené dáta, napríklad reálny počet návštev posilňovne. Dve tretiny účastníkov výskumu napríklad vždy chodili cvičiť v rovnaké dni v týždni. Zvyčajne to bol pondelok alebo utorok, začiatkom týždňa bola ich motivácia najväčšia.

To, ako dlho trvá vytvoriť si návyk, závisí od samotného človeka a od toho, čo ho motivuje, ale aj od úsilia, ktoré si daná aktivita vyžaduje. Napríklad, umývanie rúk vyžaduje menej energie ako hodina v posilňovni.