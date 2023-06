Ako často by ste si mali umývať vlasy? Odpoveď odborníkov vás prekvapí

Sú takí, ktorí si vlasy umývajú každý deň, inak sa jednoducho necítia dobre. Nájdu sa ale aj takí, ktorí sa spoliehajú na suchý šampón a vlasy si umyjú len z času na čas. Ktorá alternatíva je však podľa odborníkov tá najvhodnejšia?

Univerzálna odpoveď neexistuje

Odborníci podľa CNN tvrdia, že neexistuje univerzálna odpoveď na to, ako často by ste si mali umývať vlasy. „Niektorí ľudia si jednoducho myslia, že si musia umývať vlasy každý deň, inak budú mať veľmi mastné vlasy,“ vyjadril sa Anthony Rossi, člen Americkej dermatologickej akadémie.

Myslí si ale, že ak by tomu ľudia dali šancu, možno by videli, že v skutočnosti nemajú až takú mastnú pokožku hlavy alebo vlasy. Niektorí ľudia ale jednoducho nie sú ochotní čakať, lebo majú pocit, že sa im vlasy zamastia okamžite. To, ako často by ste si mali umývať vlasy, závisí od viacerých faktorov vrátane typu vlasov, miery mastnoty pokožky hlavy a úrovne vašej aktivity.

Príliš časté umývanie môže vlasy vysušiť a zmatniť, zatiaľ čo nahromadený olej z nedostatočného umývania môže tiež viesť k zápachu a šupinám. Odborníci preto prišli s návodom, ako zistiť, čo by vám mohlo vyhovovať najviac.

Rossi svojim klientom zvyčajne radí umývať si vlasy raz alebo dvakrát týždenne. Ak ste však podstúpili chemické ošetrenie, ktoré môže vlasy vysušiť, napríklad odfarbovanie, trvalú onduláciu alebo relaxáciu, možno by ste si ich mali umývať menej ako raz týždenne, aby ste sa vyhli lámavosti vlasov či štiepeniu končekov.

Čo s kučeravými vlasmi?

Ak je pokožka hlavy veľmi mastná, možno si vlasy budete musieť umývať aj raz denne, píše web Americkej dermatologickej akadémie. Svoju úlohu môže zohrávať aj vek. Čím sme starší, tým menej olejov naša pokožka produkuje. Naopak, deti a tínedžeri môžu mať problémy s mastnejšou pokožkou.

Vlasy môžu byť náchylnejšie na vysušenie alebo lámanie v prípade, ak sú kučeravé. Príliš časté umývanie môže tento stav ešte zhoršiť, takže husté a kučeravé vlasy sa podľa združenia vo všeobecnosti nemusia umývať denne alebo dokonca každý týždeň. Ideálne je však umývať si ich aspoň raz za dva až tri týždne, aby ste udržali pokožku hlavy a vlasy čisté a zdravé.

Starostlivosť o vlasy a pokožku hlavy nie je len o ich umývaní. Medzi jednotlivými umývaniami môžete urobiť určité kroky na udržanie čistoty a vzhľadu vlasov a chrániť ich pred poškodením. Je dôležité dbať o hygienu pokožky hlavy. Podľa Rossiho pomôže napríklad česanie vlasov. Tým sa uvoľnia odumreté kožné bunky a nečistoty. Najlepšie je pokožku hlavy navlhčiť.

Sú suché šampóny bezpečné?

Ideálne je z času na čas pokožku hlavy aj masírovať a pri umývaní používať kondicionéry či hydratačné oleje. Ak sa pravidelne potíte pri cvičení, nemusíte si zakaždým umývať vlasy šampónom, pokiaľ sa v nich nenachádzajú premnožené baktérie, alebo vám vlasy či pokožka hlavy nezačnú zapáchať, stačí si ich opláchnuť vodou.

Väčšina suchých šampónov je podľa Rossiho bezpečných, ale nemali by sme ich používať často. Isto nechcete, aby sa zvyšky z neho nahromadili na pokožke hlavy. Ak plávate v bazéne a vlasy máte vystavené vode, chlór ich môže vysušiť a polámať. Vhodné je preto vopred ich navlhčiť a ošetriť a potom si nasadiť priliehavú plaveckú čiapku. Hneď po kúpaní ošetrite vlasy šampónom a hĺbkovým kondicionérom špeciálne určeným pre plavcov.

Ak máte neustále problémy s pokožkou hlavy alebo vlasmi, napríklad lupiny, alebo vás trápi vypadávanie či lámavosť vlasov, mali by ste navštíviť dermatológa.