Ako často by ste mali kŕmiť vášho psa? Nová veľká štúdia prichádza s prekvapivou odpoveďou

Každý pes je iný a v závislosti od plemena, veku, veľkosti či zdravotného stavu sa mu prispôsobuje aj jeho kŕmenie, a to najmä jeho množstvo a frekvencia. Vedci sa teraz zamerali na otázku, ako často by sme mali psy kŕmiť a prišli s mimoriadne zaujímavými závermi.

Raz denne má mnohé benefity

Nová štúdia publikovaná v časopise GeroScience hodnotila viac ako 10-tisíc psov rôzneho veku, plemena a zdravia. Vedci v štúdii skúmali vzťah medzi zdravým psov a frekvenciou kŕmenia. Následne prišli k výsledku, ktorý stojí minimálne na zamyslenie.

Ako píše portál Science Alert, dospelé psy, ktoré sú kŕmené iba raz denne, majú tendenciu dosahovať výrazne lepšie skóre v niekoľkých ukazovateľoch zdravia v porovnaní so psami, ktoré sú kŕmené častejšie.

„Kontrolou pohlavia, veku, plemena a iných potenciálnych rušivých faktorov sme zistili, že ak sú psy kŕmené raz denne, tak majú nižšie skóre na stupnici kognitívnej dysfunkcie a nižšiu pravdepodobnosť, že budú mať gastrointestinálne, dentálne, ortopedické, či obličkové/močové problémy a poruchy pečene alebo pankreasu,“ vysvetľuje Emily Bray, jedna z autoriek štúdie z Arizonskej univerzity.

Výsledky sú získané z rozsiahlej a stále prebiehajúcej štúdie o zdraví psov s názvom Dog Aging Project. Vedci ale tvrdia, že by ste sa zatiaľ nemali ponáhľať so zmenou svojej rutiny v kŕmení. Výhody sú ale očividné.

Výsledky nemusia byť jednoznačné

„Vôbec sme si neboli istí, že uvidíme nejaké rozdiely v zdraví alebo kognitívnych schopnostiach psov na základe frekvencie kŕmenia,“ vysvetľuje ďalšia autorka Kathleen Kerr z Washingtonskej univerzity. Tvrdí, že by vedci boli nadšení, ak by videli súvislosť medzi frekvenciou kŕmenia a zdravím iba v jednej oblasti. „Prekvapilo ma, keď som videla asociácie v toľkých doménach,“ hovorí.

Zatiaľ čo, jedno jedlo denne bolo spojené s lepšími výsledkami v mnohých oblastiach, boli aj také, kde efekt nebol štatisticky významný. Išlo o choroby srdca, kože, neurologické zdravie a rakovinu.

Vedci tiež priznávajú obmedzenia štúdie, ktoré je potrebné mať na pamäti. Všetky údaje o kŕmení zhromažďovali samotní majitelia, čo znamená, že mohlo prísť k chybám pri zadávaní dát. Tiež štúdia nemerala množstvo prijatých kalórií.

Avšak aj napriek týmto obmedzeniam vedci tvrdia, že ide o doteraz najväčšiu štúdiu svojho druhu. Vedci si tiež všimli iba súvislosť a nepreukazovali kauzalitu, takže stále nemôžeme dospieť k jednoznačnému záveru, že menšia frekvencia kŕmenia skutočne zlepšuje zdravie psov.

Taktiež existujú dôvody, prečo psy musia byť kŕmené viackrát denne, napríklad u psov so zhoršeným zdravím. Vedci dodávajú, že ich výsledky sú síce významné, no mali by byť podporené ďalšími budúcimi štúdiami.