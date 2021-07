Ako by vyzeral pád lopty na rozličných planétach slnečnej sústavy? Toto zábavné video vám to ukáže

Hry s loptou sú pomerne obľúbenou zábavou počas celého roka a prakticky akejkoľvek vekovej kategórie. S loptou sa dajú robiť kadejaké veci, premýšľali ste však niekedy nad tým, ako by to vyzeralo, kebyže sa s ňou hráte na inej planéte? Planetárny vedec sa rozhodol pripraviť video zábavnejšie, než je hra s loptou samotná.

Ako by vyzeral pád jednej a tej istej lopty z rovnakej výšky, no na iných planétach slnečnej sústavy? To je vec, nad ktorou sa väčšina z nás zrejme nikdy nezamýšľala. Samozrejme, nikoho neprekvapí, že medzi nami existujú jednotlivci, ktorí áno.

Video, ktoré veľa vysvetlí, ale aj pobaví

Medzi nich patrí aj planetárny vedec doktor James O’Donoghue, ktorý sa rozhodol dať dohromady vtipnú animáciu o tom, ako rýchlo padajú veci na povrchy niektorých vesmírnych objektov v slnečnej sústave. Na zaujímavé a aj pomerne humorné video upozornil web Science Alert.

O’Donoghue v animácii, ktorú zavesil na YouTube zobrazuje loptičku, ktorá padá z výšky jedného kilometra na povrchy rôznych planét či ich mesiacov a za predpokladu, že nečelí odporu vzduchu.

Dĺžka pádu závisí od rôznych podmienok

Animácia by podľa slov samotného vedca mala poskytnúť veľmi reálnu predstavu o príťažlivosti, ktorú by ste cítili na povrchu každého jedného objektu. Samozrejme, pád loptičky na rôznych vesmírnych objektoch je kvôli odlišným podmienkam rozdielny.

Napríklad, rovnaká loptička by na Slnko dopadla za 2,7 sekundy, pričom na Zemi za rovnako stanovených podmienok (teda výška a to, že sa neberie do úvahy odpor vzduchu) by na povrch dopadla za 14,3 sekundy. Na Saturne by dopadla za 13,8 sekundy a na Uráne zas za 15 sekúnd.

Náučné a veľmi jednoducho pochopiteľné video vám prezradí a aj vysvetlí viac. Pozrieť si ho môžete nižšie.