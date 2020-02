Ako by toto slovenské slovo napísal Ľudovít Štúr? Otestujte si svoje vedomosti v tomto veselom kvíze

Ak by sme mali menovať najvýznamnejších ľudí v histórii Slovenska, medzi prvými by sme si určite spomenuli aj na Ľudovíta Štúra. Tento národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, historik a filozof sa hrubými písmenami zapísal do dejín Slovenska. Štúr však písal oveľa viac foneticky ako my dnes.

Aj z pocty k nemu preto vytvoril Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra podstránku „Ľudevít“, kde si môžete preložiť hocijaké slovo do niekdajšej štúrovej slovenčiny, dokonca aj celé webové stránky. A práve na základe tohto slovníka sme zostavili aj nasledujúci kvíz. Ako si s ním poradíte?