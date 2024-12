Ako 6-ročná bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 28 rokoch: V prípade došlo k zvratu, jej otec dostal list

Nedávno sme vás informovali o tragickom prípade 6-ročnej JonBenét Ramsey, ktorú jej rodičia našli zneužitú a zavraždenú. Prípad sa polícii nepodarilo vyriešiť ani po 28 rokoch. Avšak po tom, ako bol na Netflixe odvysielaný seriál o malej JonBenét, dostal jej otec list.

Ako informuje Mail Online, otec zavraždenej JonBenét Ramsey – John, dostal po odvysielaní seriálu Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey na Netflixe list. Žena v ňom tvrdí, že vrahom jeho dcéry je jej bývalý manžel. John Ramsey sa odosielateľku listu okamžite pokúsil vypátrať a zistiť viac informácií, no zatiaľ márne.

Žena v liste píše, že tajomstvo sa snažila udržať tak dlho, ako to len bolo možné. Zrejme to však už dlhšie nedokázala a Johna žiada, aby jej zatelefonoval. Telefón však nedvíha, John preto informácie posunul ďalej súkromnému vyšetrovateľovi.

JonBenét našiel John 26. decembra 1996 v pivnici rodinného domu. Bola sexuálne zneužitá, zbitá a zaškrtená. Celý prípad bol veľmi zamotaný, Ramseyovci verili, že polícia si riadne nerobí svoju robotu a vyšetrovatelia sa hnevali, že bol z prípadu urobený mediálny cirkus. Istý čas podozrievali z ohavného zločinu rodičov malej JonBenét, toto podozrenie sa ale nepotvrdilo.

John už dlho tlačí na políciu, aby použila moderné technológie na DNA analýzu a konečne prípad vyriešila. Žiaľ, jeho manželka Patsy sa už spravodlivosti pre dcéru nedočká, zomrela v roku 2006. Čo sa týka listu, John je skeptický, tvrdí, že už veľakrát mal nádej, no bola zničená, keď stopy napokon nikam neviedli. V priebehu rokov sa vynorilo viacero falošných priznaní, ktoré jatrili rany.

As we approach the 28th anniversary of the murder of JonBenet Ramsey, the Boulder Police Department is providing its annual update about the ongoing homicide investigation.

“The killing of JonBenet was an unspeakable crime and this tragedy has never left our hearts,” Boulder… pic.twitter.com/0qmZuwU6kO

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) November 26, 2024