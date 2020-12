Aké skladby počúvali užívatelia Spotify v roku 2020 najčastejšie? Vlastné štatistiky si môžete vytvoriť aj vy

Tak ako každý rok, aj tento si hudobná streamovacia služba Spotify pripravila súhrn štatistík toho, čo jej predplatitelia počúvali najviac. Celosvetový rebríček dopĺňa aj možnosťou pre samotných užívateľov. Tí sa môžu pozrieť na to, ktoré piesne či podcasty počas roka 2020 počúvali najviac.

Aj keď sa o relevancii štatistík, ktoré sprístupňuje Spotify každoročne svojím užívateľom, diskutuje, stále ide o pomerne obľúbený nástroj, vďaka ktorému následne milióny predplatiteľov služby vždy doslova zahltia svoje profily na sociálnych sieťach.

Ako najnovšie Spotify informovalo vo svojej výročnej správe na oficiálnom blogu, predplatitelia v službe vygenerovali miliardy vypočutí piesní, albumov i podcastov. Toto sú sumáre z celého sveta.

Vedie Billie Eilish a Bad Bunny

Najstreamovanejším umelcom roka 2020 sa podľa Spotify stal rapper z Portorika – Bad Bunny. Ten vygeneroval viac ako 8,3 miliardy vypočutí. Jeho debutový album YHLQMDLG vyšiel koncom februára a taktiež patrí medzi najstreamovanejšie albumy.

Rappera Bad Bunnyho nasleduje Drake a latinsko-americká hviezda J Balvin. Štvrtým najstreamovanejším umelcom je Juice WRLD a mužskú Top 5 uzatvára The Weeknd.

Ženskému rebríčku najstreamovanejších umelkýň jednoznačne kraľuje fenomén Billie Eilish. Tá si tento titul prisvojila už druhý rok po sebe. Za ňou nasleduje Taylor Swift, či Ariana Grande.

Najväčší hit nahral The Weeknd

Najväčším hitom roka je podľa Spotify skladba Blinding Lights od The Weekenda. Tento track vygeneroval viac ako 1,6 miliardy streamov. Druhé miesto obsadila skladba Dance Monkey od Tones And I a tretie skladba The Box od Raddy Ricch. Umiestnili sa však aj Imanbek a SAINt JHN či Dua Lipa.

Spotify vo svojom sumáre spomenul aj ďalšie zaujímavé štastitiky. Až o 1400 % sa zvýšil počet vytvorených tematických playlistov, ktoré boli vytvorené pre ľudí pracujúcich z domu počas koronavírusovej pandémie.

O 180 % sa zvýšilo aj počúvanie podcastov o zdraví. O 430 % sa zvýšil počet tematických playlistov k záhradkárčeniu a o 40 % viac playlistov pribudlo k pohodovejšiemu upratovaniu. Užívateľmi Spotify pohlo aj hnutie Black Lives Matter. Až 65-tisíc užívateľov vytvorilo playlisty na podporu tohto hnutia.

Vytvorte si vlastné štatistiky

Najobľúbenejšia spomedzi hudobných streamovacích služieb tiež – tak ako každý rok – svojim predplatiteľom umožňuje vytvoriť si vlastné rebríčky toho, čo počúvali najviac počas uplynulého roka. V najnovšej verzii mobilnej aplikácie si môžete vytvoriť vlastný Spotify 2020 Wrapped rebríčky. Nechýba, samozrejme, ani možnosť následne výsledky vášho hudobného vkusu zdielať na sociálnych sieťach.

Viac z výročných štatistík Spotify nájdete v galérii: