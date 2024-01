Ak výtlk na ceste poškodil vaše vozidlo, máte nárok na náhradu škody. Existujú však aj výnimky, takto musíte postupovať

Najmä počas zimných mesiacov naše cesty zvyknú odkrývať svoje najväčšie nedostatky. S výtlkmi sa vodiči môžu stretnúť prakticky na každej cestnej komunikácii – od diaľnice až po cesty nižších tried. Pochopiteľne, pri prehliadnutí niektorej z dier si ľahko môžete svoje vozidlo poškodiť. Ak si budete nárokovať náhradu škody, mali by ste myslieť na niekoľko vecí.

Dopravné značenie, typ cesty, dokumentácia nehody

Ako píše portál Finsider, na cestách v princípe rozlišujeme dva prípady. V tom prvom ide o výtlk, ktorý je riadne označený – ak značenie prehliadnete či nerešpektujete, škody si musíte uhradiť z vašej poistky, prípadne z vlastných zdrojov. Ak ide o ojedinelý výtlk, ktorý správca komunikácie neoznačil, máte nárok na náhradu škody.

V prvom rade sa odporúča vozidlo odstaviť na bezpečnom mieste a celú škodu, ako aj daný výtlk, poriadne zdokumentovať. Ak je to potrebné, môžete privolať aj políciu. Ako informujú Aktuality.sk, vodič by si mal následne zistiť, kto danú cestnú komunikáciu spravuje. „V prípade diaľnic a rýchlostných ciest má správu na starosti Národná diaľničná spoločnosť, cesty I. triedy spravuje Slovenská správa ciest. Cesty II. a III. triedy mimo obcí patria pod samosprávne kraje. Miestne cesty majú v správe obce,“ priblížil portál.

Kompetentným by ste potom mali zaslať žiadosť aj s príslušnou fotodokumentáciou, ktorá bude neskôr posudzovaná. Ako už bolo spomínané, v prípade neoznačeného výtlku by ste mali náhradu škody dostať, no existuje aj niekoľko výnimiek, ktorými sa správcovia vedia zo zodpovednosti vyviniť. Okrem označených výtlkov ide aj o prípady, kedy správca cesty dokáže preukázať, že nebolo v jeho silách výtlk odstrániť alebo naň upozorniť.

Pre niektorých prekvapujúco ide aj o prípady, kedy sa na vozovke nachádza hneď niekoľko výtlkov a v takom prípade ide o zníženú kvalitu cesty. „V preklade to znamená, že ak sa na jednom mieste nachádza viacero výtlkov a cesta je v zlom stave, správca zodpovednosť podľa zákona nenesie, hoci by mal závady odstrániť čo najskôr,“ píšu Aktuality.sk.