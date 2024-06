Ak vaši vojaci pomôžu Rusku, stanú sa potravou pre delá, odkazujú USA Severnej Kórei. Putin ich vraj chce na Ukrajine

Ak by boli severokórejské jednotky vyslané na Ukrajinu, aby pomohli ruskej armáde, stali by sa „potravou pre delá“. Ako referuje web news.sky.com, povedal to tlačový tajomník Pentagonu Pat Ryder.

Severokórejskí vojaci možno skončia na Ukrajine

Uvedený americký predstaviteľ nepovedal, že existujú náznaky, že by boli severokórejské jednotky skutočne vyslané do boja, ale varoval Sever pred týmto potenciálnym vývojom. „To je určite niečo, na čo treba dávať pozor,“ poznamenal. „Myslím si, že keby som bol severokórejským vojenským personálnym manažmentom, spochybňoval by som svoje rozhodnutie poslať svoje sily ako potravu pre delá v nelegálnej vojne proti Ukrajine.“

Počas samitu v Pchjongjangu minulý týždeň severokórejský vodca Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin podpísali dohodu vyžadujúcu od každej krajiny poskytnutie pomoci v prípade napadnutia a sľúbili, že posilnia ďalšiu spoluprácu. Pozorovatelia tvrdia, že dohoda predstavuje najsilnejšie spojenie medzi oboma krajinami od konca studenej vojny.